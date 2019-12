Alexander Hug privítal prvé rozhovory Putina so Zelenským

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred vľavo), ruský prezident Vladimir Putin (uprostred vpravo), ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a nemecká kancelárka Angela Merkelová počas pracovného zasadnutia 9. decembra 2019 v Elyzejskom paláci v Paríži. Situáciou na východe Ukrajiny v pondelok zaoberal summit lídrov normandskej štvorky (Ukrajina, Rusko, Nemecko, Francúzsko), ktorý hostil francúzsky prezident Emmanuel Macron. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 10. decembra (TASR) - Bývalý hlavný zástupca šéfa Osobitnej pozorovateľskej misie (SMM) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Ukrajine Alexander Hug privítal prvé dvojstranné rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským počas pondelkového summitu normandskej štvorky v Paríži.uviedol Hug pre britský denník The Independent, ktorý článok zverejnil v utorok.zdôraznil Hug, švajčiarsky občan, ktorý odstúpil zo svojej funkcie hlavného zástupcu šéfa SMM OBSE na Ukrajine v októbri 2018. Na tejto pozícii pôsobil od roku 2014.Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal v pondelok v Elyzejskom paláci v Paríži prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ako aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Lídri sa v hlavnom meste Francúzska zúčastnili na summite tzv. normandskej štvorky. Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina s Volodymyrom Zelenským.Ako zhrnula agentúra UNIAN, účastníci summitu normandskej štvorky v Paríži sa prihlásili k plnej implementácii mierových dohôd podpísaných v Minsku a dohodli sa na odsune jednotiek a vojenskej techniky znepriatelených strán v troch ďalších sektoroch na styčnej línii, implementácii aktualizovaného plánu odmínovania na území Donbasu, zapracovaní tzv. Steinmeierovho plánu do ukrajinského zákonodarstva, výmene zadržiavaných osôb spôsobom, a to do konca roku 2019, ako aj na predĺžení platnosti osobitného statusu pre jednotlivé entity v Donbase.