Prezidentka Z. Čaputová ocenila ľudskú statočnosť, neúnavnosť a silu

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila pri príležitosti utorkového Medzinárodného dňa ľudských práv statočnosť, neúnavnosť a silu tých, ktorí sa postavili osudu v situáciách, ktoré sú pre mnohých nepredstaviteľné. Apeluje na to, že rôznorodosť je prirodzenou súčasťou Slovenska a zdrojom kreativity, inšpirácie a sebapoznávania.uviedla prezidentka na sociálnej sieti. Dodala, že si je vedomá toho, že pre mnohé skupiny ľudí na Slovensku dôstojný život nie je každodennou realitou.Čaputová spomenula, že sa rozprávala s rodičmi, ktorí roky bojujú o to, aby sa ich zdravotne znevýhodnené deti mohli vzdelávať spoločne a dôstojne s ostatnými v bežnej škôlke či škole, so seniormi, ktorí sa cítia byť neviditeľnými, so ženami, ktoré roky zažívali násilie a nevedeli sa dovolať pomoci, či s ľuďmi, ktorí od malička žijú s pocitmi menejcennosti len pre príslušnosť k národnostnej menšine či farbu pokožky.povedala a zároveň sa poďakovala za prácu rôznych mimovládnych, samosprávnych a štátnych organizácií a ľuďom venujúcim sa dobrovoľníctvu či aktivistom, ktorým záleží na tom, aby ľudské práva a dôstojnosť človeka neboli len prázdnymi frázami.