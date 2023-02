Alexander plánoval útočiť v škole sekerou, už čelí obžalobe

24.2.2023 (SITA.sk) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry dnes podal na Špecializovaný trestný súd obžalobu na mladistvého Alexandra P. pre zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Ako špeciálna prokuratúra informuje na sociálnej sieti, skutku sa mal obžalovaný dopustiť tak, že si do školy priniesol sekeru, s ktorou mal v úmysle usmrtiť spolužiakov a niektorých členov pedagogického zboru. Národná kriminálna agentúra ešte v októbri 2022 v obci Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica zadržala 14-ročného Alexandra a obvinila ho z prípravy obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Žiak ôsmej triedy totiž podľa medializovaných informácií prišiel do školy v mieste svojho bydliska so sekerou a mal v úmysle ňou napadnúť učiteľov aj spolužiakov. Svoj zámer však nestihol uskutočniť.