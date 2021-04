Alexej Navaľnyj je pokraji smrti, tvrdí jeho lekár

Navaľnému hrozí zástava srdca

Lekári ho nemôžu prísť navštíviť

18.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zdravie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , ktorý už tri týždne drží vo väzbe hladovku, sa rýchlo zhoršuje. Podľa jeho lekára by 44-ročný kritik Kremľa mohol byť na pokraji smrti.Lekár Jaroslav Ašichmin v sobotu uviedol, že výsledky testov, ktoré dostal od Navaľného rodiny ukazujú, že má značne zvýšenú úroveň draslíka v tele, čo by mohlo vyvolať zástavu srdca, a tiež zvýšenú úroveň kreatinínu, čo naznačuje poškodenie obličiek.„Náš pacient by mohol každú chvíľu zomrieť,“ napísal na sociálnej sieti Facebook.Šéfka Aliancie združenia lekárov, ktorú podporuje Navaľnyj, Anastasia Vasilijevová na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter reagovala, že je „nutné okamžite konať“.Navaľnyj, jeden z najväčších oponentov ruského prezidenta Vladimira Putina , je v trestaneckej kolónii, kde ho nemôžu navštevovať jeho osobní lekári.Protestne začal hladovať po tom, čo im nedovolili prísť, keď začal mať silné bolesti chrbta a strácať cit v nohách. Ruská väzenská služba tvrdí, že Navaľnyj dostáva všetku zdravotnú pomoc, ktorú potrebuje.V trestnej kolónii skončil Navaľnyj po tom, ako ho vo februári odsúdili na 2,5 roka väzenia za to, že počas zotavovania sa z otravy v Nemecku podľa súdu porušil pravidlá podmienečného odsúdenia z roku 2014.Vtedy mu dali za vinu spreneveru, ktorá však bola podľa Navaľného vyfabrikovaná. Odsúdenie je široko vnímané ako politicky motivované.