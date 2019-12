Alexis Pinturault suverénne triumfoval v slalome Svetového pohára

Francúzsky lyžiar Alexis Pinturault sa teší po triumfe v slalome Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere 15. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky slalomu SP vo Val d'Isere:



1. Alexis Pinturault (Fr.) 1:47,91 min, 2. Andre Myhrer (Švéd.) +1,44 s, 3. Stefano Gross (Tal.) +1,47, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,48, 5. Michael Matt (Rak.) +1,73, 6. Kristoffer Jakobsen (Švéd.) +1,75, 7. Loic Meillard (Švaj.) +1,85, 8. Victor Muffat-Jeandet (Fr.) +2,21, 9. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) +2,27, 10. Daniel Yule (Švaj.) +2,35



Celkové poradie SP (po 8 zo 43 súťaží):



1. Pinturault 264 bodov, 2. Kristoffersen 243, 3. Matthias Mayer 233, 4. Vincent Kriechmayr (obaja Rak.) 212, 5. Dominik Paris (Tal.) 204, 6. Beat Feuz (Švaj.) 192



Poradie slalomu (po 2 z 12):



1. Kristoffersen 150, 2. Myhrer 125, 3. Pinturault 100, 4. Yule 86, 5. Clement Noel (Fr.) a Jakobsen po 80

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Val d'Isere 15. decembra (TASR) - Domáci lyžiar Alexis Pinturault suverénne triumfoval v nedeľnom slalome Svetového pohára vo francúzskom Val d'Isere. O 1,44 s zdolal Švéda Andreho Myhrera na druhom mieste, tretí skončil Talian Stefano Gross, ktorý zaostal o ďalšie tri stotiny sekundy. Slovenského reprezentanta Adama Žampu diskvalifikovali v druhom kole.Súťaž presunuli zo soboty, keď sa nemohlo štartovať pre silný vietor, ustúpiť musel na nedeľu pôvodne naplánovaný obrovský slalom. Na pretekárov čakal najmä vo vrchnej pasáži veľmi zatvorený slalom, ktorý utvoril aj medzi členmi elitnej žrebovanej sedmičky veľké rozdiely. Čas na porovnanie stanovil Pinturault s jednotkou, v strmine sa vyvaroval chýb a rýchlo zvládol aj záverečnú otvorenejšiu časť. Výraznejšie sa k nemu nikto nepriblížil, našliapnuté mal Nór Henrik Kristoffersen, no na konci sa dopustil zásadnej chyby a nabral veľký odstup. Dvadsaťdvaročný Američan Luke Winters sa prekvapujúco dostal na druhé miesto s vysokým štartovým číslom 40, vo ôsmom štarte v SP sa premiérovo prebojoval do 2. kola. Okrem Wintersa a Švajčiara Ramona Zenhäuserna mali menšie než sekundové manko iba Myhrer (+0,88) a Rakúšan Michael Matt na štvrtej priečke (+0,93).Adam Žampa s číslom 36 sa po svojej jazde zaradil na 21. pozíciu, neskôr klesol len o tri miesta a prebojoval sa ďalej. Napokon však nebodoval, v druhom kole ho diskvalifikovali po tom, ako zlomil paličku. Výrazne sa posunul Kristoffersen vďaka najlepšiemu času druhého kola, vyšvihol sa o 23 priečok na štvrtú pozíciu a na pódium mu chýbala jediná stotina sekundy. Winters naopak klesol po viacerých chybách na devätnáste miesto, ale pripísal si premiérové body v kariére. Posunuli sa aj Myhrer s Grossom, no Pinturault zvíťazil neohrozene a ešte zveľadil svoj náskok. Figuruje aj na čele celkového poradia SP so ziskom 264 bodov. "Necítil som sa dobre a som prekvapený, že som zvíťazil. Vo Val d'Isere ja zakaždým náročné ísť rýchlo a zároveň sa vyvarovať chýb. Som veľmi spokojný, materiál fungoval a išiel som veľmi koncentrovane," citoval Francúza portál ORF.