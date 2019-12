Florbalistky SR podľahli Poľkám, na MS obsadili konečné 6. miesto

Denisa Ferenčíková, archívna snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

MS žien - o 5. miesto:



Poľsko - SLOVENSKO 8:4 (1:2, 3:1, 4:1)



Góly: 2. Z. Krzywaková, 31. J. Krzywaková (tr. strieľanie), 32. Buczeková (Zagorská), 36. J. Szelzchenová (J. Krzywaková), 47. Z. Krzywaková (J. Krzywaková), 47. Timeková-Dziadkowiecová (Buczeková), 53. Buczeková, 58. Timeková-Dziadkowiecová – 6. P. Hudáková (Šponiarová), 13. Ferenčíková (Ďuríková), 27. Ferenčíková (P. Hudáková), 55. Klapitová (K. Hudáková). Rozhodovali: Reichelt, Kostínek (obaja ČR), vylúčené: 2:0, presilovky a oslabenia: 0:0, 1122 divákov.



Poľsko: Kotecká – Drzymalová, Mareková, Nogová, J. Szelzchenová, Kozanecká, Pudziszová – Rogalová, Buczeková, Zagorská – Z. Krzywaková, J. Krzywaková, Plechanová – Timeková-Dziadkowiecová, K. Szelzchenová, Arendarczyková - Borkowská, Pawlowská



SR: Krištofová – Ďuríková, Šponiarová, Robová, Klapitová, Adamcová, Pudišová - K. Hudáková, Ferenčíková, P. Hudáková - V. Grossová, Trošková, Šidlová - Chúpeková, Lenčešová, Papierniková - Belicová, K. Grossová, Gáborová

Neuchatel 15. decembra (TASR) - Slovenské florbalové reprezentantky prehrali v nedeľu vo svojom záverečnom zápase na MS v Neuchateli s Poľkami 4:8 a na šampionáte obsadili konečné šieste miesto. Zverenky trénera Michala Jedličku tak nedokázali zopakovať piatu priečku spred dvoch rokov v Bratislave, ktorá zostáva ich najlepším umiestnením na MS.Slovenky po dvoch góloch Denisy Ferenčíkovej a jednom presnom zásahu Paulíny Hudákovej viedli v druhej tretine 3:1, no sľubný náskok neudržali. Poľské reprezentantky dokázali potrestať početné chyby v slovenskej defenzíve, výsledok otočili a piatym miestom dosiahli svoj historicky najlepší výsledok na MS.Slovenky v zápase o 5. miesto nezachytili vstup a už od 2. minúty prehrávali po góle Z. Krzywakovej. Postupne sa však dostali do tempa, začali im vychádzať kombinácie a vytvárali si šance. V 5. min P. Hudáková ešte svoju možnosť nevyužila, no o minútu neskôr ju Šponiarová našla voľnú pri zadnej žŕdke a najproduktívnejšia hráčka SR vyrovnala na 1:1. Zverenky Michala Jedličku si aktivitou pýtali fauly, v 13. min. ich tesne po skončení presilovky poslala do vedenia strelou z prvej Ferenčíková.Tá istá hráčka prakticky z identickej situácie zvýšila na začiatku druhého dejstva na 3:1. Slovenky mali zápas nádejne rozbehnutý, v defenzíve však bránili laxne a ich chyby vedeli Poľky potrestať. Gólmi J. Krzywakovej z trestného strieľania a Buczekovej vyrovnali a v 36. min. dokonala obrat J. Szelzchenová.Slovenky zostali z vývoja zaskočené, prestali sa im dariť prihrávky a iba sporadicky sa dostávali k streľbe. V tretej tretine využili ich nedôsledné bránenie Poľky dvomi gólmi v rozpätí piatich sekúnd. Reprezentantky SR to skúsili už osem minút pred koncom v power play bez brankárky, ale kombinácie im viazli. V 53. min potrestala ich chybu Buczeková gólom do prázdnej bránky - 7:3. Slovenky to nevzdávali, Krištofová zostávala na striedačke a v hre bez brankárky Klapitová z bekhendovej dorážky znížila. To bolo však z ich strany všetko, výsledok na 8:4 pre Poľsko spečatila gólom do prázdnej bránky Timeková-Dziadkowiecová.