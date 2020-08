Alfa Romeo má problém s karanténou vo Švajčiarsku. Katalánsko sa ocitlo na čiernej listine

Nemôžu si dovoliť existovať mimo základne

Náročné chvíle

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Tím motoristickej formuly 1 Alfa Romeo bude musieť po nedeľňajšej Veľkej cene Španielska v Barcelone v prípade návratu do Švajčiarska podstúpiť povinnú karanténu. V organizácii so sídlom v Hinwile neďaleko Zürichu preto momentálne okrem športových záležitostí riešia taktiež problém, kde umiestniť členov tímu pred ďalšou VC Belgicka naplánovanou na 30. augusta."Nemôžeme s tým nič urobiť, musíme sa sústrediť na preteky. Pravdepodobne zostaneme niekoľko mesiacov zatvorení v Španielsku," zažartoval na úvod generálny riaditeľ Alfy Romeo Frédéric Vasseur."Švajčiarske zdravotnícke orgány umiestili Katalánsko na čiernu listinu, takže budeme musieť podať nejakú osobitnú žiadosť, aby sme mohli z pohľadu tímu flexibilnejšie fungovať," dodal podľa poľského webu Sportowe Fakty.Vasseur podotkol, že Alfa Romeo si nemôže dovoliť existovať mimo základne v Hinwile dlhšie ako týždeň. "Musíme pripraviť autá na VC Belgicka, takže sa pokúsime kontaktovať osem rôznych švajčiarskych kantónov, keďže naši zamestnanci pochádzajú z viacerých regiónov. Pokúsime sa nájsť riešenie. V opačnom prípade sa nebudeme môcť pripravovať na preteky F1 v Spa-Francorchamps," poznamenal 52-ročný Francúz.Šéf Alfy Romeo si je vedomý toho, že jeho podriadení zažívajú v tohtoročnej sezóne náročné chvíle."Situácia pre našich ľudí nie je jednoduchá. Teraz pracujú tretí víkend po sebe, následne budú musieť stráviť týždeň v karanténe a opäť ich čakajú tri víkendy v rade na pretekoch F1. S tým však už nič nenarobíme, taká je situácia. Musíme sa zamerať na to, aby sme všetko postíhali, nie na karanténu," skonštatoval Frédéric Vasseur.Karanténu pre osoby cestujúce zo Španielska nedávno zaviedla aj Veľká Británia, kde sídli sedem z desiatich tímov F1. Vláda premiéra Borisa Johnsona však ľuďom z prostredia "kráľovnej motoršportu" udelila výnimku a personál jednotlivých tímov tak po príchode do Veľkej Británie nemusí ísť do izolácie.