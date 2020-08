Setién a Abidal to zrejme majú v FC Barcelona zrátané, v kuloároch sa spomínajú dve mená

Messi vystríhal pred apokalypsou

Zasadnutie správnej rady

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Azda ani totálni pesimisti by si nikdy nedokázali predstaviť priepasť, do ktorej upadol španielsky futbalový klub FC Barcelona . Prehra 2:8 s nemeckým Bayernom Mníchov v piatkovom štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 v portugalskom Lisabone predstavuje pre "blaugranas" pravdepodobne najničivejšiu prehru vo vyše 120-ročnej histórii klubu.Mnohí členovia vedenia klubu, hráči i fanúšikovia si podľa odborníkov dlhodobo "prelepovali oči" a nepripúšťali si, že s klubom to ide dole kopcom. Kapitán FCB Lionel Messi však už pred niekoľkými mesiacmi akoby tušiac blížiacu sa apokalypsu vystríhal, že Barcelona v aktuálnom ročníku nemá na to, aby triumfovala v LM.Keď sa pred duelom s Bayernom spýtali legendárneho hráča Mníchovčanov Lothara Matthäusa, ako vidí šance oboch tímov, odvetil: "Barcelona môže vyhrať. Ale iba v prípade, že budú hráči Bayernu robiť všetko zle.""Keď som sa díval na zápas, prial som si, aby sa táto agónia čím skôr skončila," povedal fanúšik barcelonského mužstva André Alemany. Stopér Gerard Piqué výstižne vyhlásil, že niečo podobné nestalo prvýkrát, druhýkrát ani tretíkrát. Príčinu však odmietol hľadať iba v hráčskej šatni."Klub potrebuje štrukturálne zmeny. Nemyslím tým len hráčov a trénerský štáb. Bez ohľadu na to, kto je náš tréner alebo kto nastúpi, toto mužstvo už niekoľko rokov nemá na to, aby bolo v pohárovej Európe konkurencieschopné," poznamenal Piqué, ktorého slová mnohé španielske médiá interpretovali ako výzvu smerom k prezidentovi klubu Josepovi Maríovi Bartomeuovi , aby zvolal predčasné voľby.Šéf klubu zorganizoval na pondelok zasadnutie správnej rady, kde sa očakáva prepustenie trénera Quiqueho Setiéna a možno aj športového riaditeľa Érica Abidala . "Momentálne nie je čas na to, aby sme na kolene robili nejaké rozhodnutia," povedal Bartomeu krátko po historickom debakli.V kuloároch sa začali objavovať predovšetkým mená dvoch trénerov, ktorí by mohli zasadnúť na lavičku Barcelony - hráčmi preferovaný Xavi Hernández a niekdajší úspešný kouč Tottenhamu Hotspur Druhý menovaný má však za sebou hráčsku minulosť v konkurenčnom Espanyole Barcelona , čo viacerým ľuďom v FCB nevonia. "To nás má ťahať z kaše bývalý kapitán Espanyolu? Nikdy," mali sa údajne podľa katalánskych médií vyjadriť niektorí členovia vedenia FC Barcelona.