Aliancia odmietla ponuku Maďarského fóra, jej postoj považuje za ponižujúci

Fórum sa má vzdať identity

Aliancia má dvere stále otvorené

10.2.2023 (SITA.sk) - Strana Aliancia odmietla návrh strany Maďarské fórum na vytvorenie spoločnej volebnej listiny na princípe dvoch strán a ďalších nezávislých osobností. Uviedol to v piatok na tlačovej besede predseda Maďarského fóra Zsolt Simon po rokovaní s politickou stranou Aliancia.„Naším zámerom bolo, aby maďarská komunita na Slovensku mala zastúpenie v parlamente. S ľútosťou musíme konštatovať, že Aliancia našu poctivú ponuku odmietla. Aliancia si predstavuje spoluprácu asi tak, že Maďarské fórum sa má vzdať svojej politickej identity," informoval Simon.Dodal, že na kandidátku Aliancie môžu vstúpiť jednotlivo. „Máme do toho dať peniaze, pracovať o dušu a potom ticho sedieť niekde v kúte," dodal predseda Maďarského fóra.Simon taktiež uviedol, že ich záujmom je dostať nových ľudí do politiky. „Postoj Aliancie považujeme v istej miere za ponižujúci," tvrdí.Zároveň dodal, že rokovania s Alianciou ukončili, no strana má u Maďarského fóra stále dvere otvorené. „Ak Aliancia prehodnotí svoje rozhodnutie, my sme otvorení. Od dnešného dňa začíname pracovať na volebnej kampani, naša strana sa na voľbách zúčastní," zdôraznil.Zsolt Simon zatiaľ nevedel povedať, či do volieb pôjdu samostatne, alebo sa spoja so slovenskou stranou.