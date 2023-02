Zelenskyj diskutoval s prezidentom Dudom o ďalšej podpore, poďakoval aj za starostlivosť o ukrajinských utečencov

Súčasná situácia na fronte

Poľsko poskytne bojové lietadlá

10.2.2023 (SITA.sk) - Prezidenti Ukrajiny a Poľska Volodymyr Zelenskyj Andrzej Duda v piatok diskutovali o „potrebe ďalších spoločných akcií na vojenskú podporu“.Ako referuje spravodajský web CNN, obaja sa zhovárali aj o „súčasnej situácii na fronte a bezpečnosti v našom regióne“ a programe „nadchádzajúceho samitu NATO vo Vilniuse“.Zelenskyj poďakoval Dudovi za podporu, ktorú Poľsko poskytuje Ukrajine, vrátane starostlivosti o milióny ukrajinských utečencov.Zelenskyj po štvrtkových schôdzkach v Londýne a Bruseli vyhlásil, že niekoľko európskych krajín je pripravených poskytnúť Ukrajine bojové lietadlá. Avizoval vtedy, že ho čaká séria bilaterálnych stretnutí, kde bude téme bojového letectva venovaná náležitá pozornosť. Mená krajín bližšie nešpecifikoval, no už vtedy sa špekulovalo o tom, že by to mohli byť napríklad Poľsko či Holandsko.Poľský premiér Mateusz Morawiecki vo štvrtok povedal, že jeho krajina je pripravená poskytnúť Ukrajine bojové lietadlá, ale potrebuje sa dohodnúť s ostatnými spojencami v NATO , pretože stav poľských zásob je nízky.