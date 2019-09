Aliancia pre obeh plastového odpadu má za cieľ lepšie využiť plast

Ilustračné foto Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Brusel 20. septembra (TASR) - Viac ako 100 verejných a súkromných partnerov pokrývajúcich celý hodnotový reťazec pre plasty podpísalo v piatok v Bruseli deklaráciu Aliancie pre obeh plastového odpadu (CPA). Informovala o tom Európska komisia (EK).Cieľom CPA je podporovať dobrovoľné akcie pre dobre fungujúci trh EÚ s recyklovanými plastami.Prvé stretnutie Aliancie pre obeh plastového odpadu na vysokej úrovni sa konalo v piatok v Bruseli. V prijatej deklarácii sa uvádza, že aliancia má za cieľ použiť do roku 2025 v tovaroch vyrobených na pôde EÚ desať miliónov ton recyklovaných plastov. K deklarácii sa môžu pripojiť všetky organizácie, spoločnosti a verejné orgány, ktoré sú ochotné prispieť k splneniu týchto záväzkov aliancie.Ide o cieľ, ku ktorému sa vlani zaviazala aj Európska komisia v rámci svojej stratégie pre plasty.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans, ktorý je zodpovedný za agendu trvalo udržateľného rozvoja a ktorý sa zúčastnil zasadnutia CPA, privítal záväzky priemyselného odvetvia prehodnotiť spôsob výroby a používania plastov.uviedol Timmermans.Podľa stanoviska eurokomisie má EÚ príležitosť, aby sa jej priemysel stal svetovým lídrom v oblasti recyklovaných plastov, čo treba využiť na ochranu životného prostredia, vytváranie nových pracovných miest a na zachovanie konkurencieschopnosti.Deklaráciu podpísali mnohé malé a stredné podniky, ale aj veľké korporácie, podnikateľské združenia, výskumné organizácie a predstavitelia miestnych samospráv a národných vlád. Vyhlásenie okrem cieľa použiť desať miliónov ton recyklovaného plastu vo výrobe požaduje aj prechod na nulový odpad umelohmotných výrobkov v prírode a skládky odpadov bez prítomnosti plastov.Aliancia si pre dosiahnutie týchto cieľov zvolila niekoľko konkrétnych opatrení: zlepšiť dizajn výrobkov z plastov tak, aby boli recyklovateľné; identifikovať nevyužitý potenciál väčšieho množstva zberu, triedenia a recyklácie plastového odpadu v celej EÚ; zaviesť program pre výskum a vývoj v oblasti recyklácie plastov a zriadiť transparentný a spoľahlivý monitorovací systém na sledovanie všetkých tokov plastového odpadu v EÚ.Deklarácia CPA je na webovej stránke Európskej komisie otvorená na podpis pre ďalšie spoločnosti, združenia zamestnávateľov, organizácie a orgány verejnej správy. Adresa internetovej stránky: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ElectronicSignatureFormCPADeclar ation.Komisia pripomenula, že v EÚ je potenciál recyklácie plastového odpadu do veľkej miery nevyužitý, najmä v porovnaní s inými materiálmi, ako sú papier, sklo alebo kovy. Z viac ako 27 miliónov ton plastového odpadu zozbieraného každý rok v Európe ide do recyklačných závodov menej ako jedna tretina. V roku 2016 sa v EÚ predalo menej ako štyri milióny ton recyklovaných plastov, čo predstavuje okolo osem percent trhu s plastami v celej Únii.