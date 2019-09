Koncesionár D4/R7 má predložiť návrhy opatrení týkajúcich sa azbestu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) – Koncesionár projektu bratislavského obchvatu predložil správu o rozsahu azbestu v použitých materiáloch. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR sa s ňou v súčasnosti oboznamuje. Koncesionár má zároveň predložiť aj správu o navrhovaných opatreniach. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu dopravy.priblížil tlačový odbor.Ministerstvo sa momentálne oboznamuje so správou, ktorú predložil koncesionár. Ide o analýzu rozsahu azbestu nachádzajúceho sa v použitých materiáloch a ich nebezpečnosti. Koncesionár má tiež predložiť správu o navrhovaných opatreniach a následne rezort rozhodne o ďalšom postupe.uviedol tlačový odbor pre TASR.Súčasne potvrdil, že nezávislý dozor je stále na stavbe vykonávaný rakúskou firmou. "Ministerstvo dopravy vyzvalo nezávislý dohľad, aby zintenzívnili dohľad na stavbe, aby sa podobné situácie nezopakovali," zdôraznil rezort dopravy.Generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby, skonštatoval, že spolupracujú s ministerstvom a zúčastňujú sa na pravidelných stretnutiach. Zdôraznil, že spolu s rezortom dopravy pracujú na objasnení situácie a hľadajú najlepší spôsob nápravy, ak bude potrebná.MDV v júli informoval o tom, že posledné vzorky pôdy z násypov D4/R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.