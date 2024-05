Aliancia za nedeľu vyzýva Fica, aby vláda prijala zákon na ochranu voľnej nedele

Prihlásenie sa ku kresťanským koreňom

Aliancia vyzývala aj Matovičovu koalíciu

Spoločenská diskusia

Návrh zákona bol stiahnutý

13.5.2024 (SITA.sk) - Aliancia za nedeľu (AZN) vyzýva v mene viac ako 83 000 občanov podpísaných pod petíciou Roberta Fica , aby jeho vláda prijala zákon, ktorý zaručí ochranu voľnej nedele.Žiada, aby premiér dokázal, že to s hlásením sa ku kresťanským koreňom slovenského národa na mnohých verejných zhromaždeniach myslí naozaj vážne a prešiel od slov k činom.„Povzbudzuje nás k tomu aj skutočnosť, že predseda Smeru-SD Robert Fico pridal v novembri 2022 svoj podpis aj pod petíciu Aliancie za rodinu za Intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska. Nádejame sa preto, že nielen prijatie zákona na ochranu voľnej nedele, ale aj Intronizácia Ježiša Krista, kráľa Slovenska, sa vďaka, veríme, že úprimnému, prihláseniu sa predsedu vlády ku kresťanským koreňom slovenského národa, čoskoro stane realitou,“ uviedol predseda AZN Anton Čulen.V opačnom prípade by to podľa neho bola opäť len prefíkanosť víťaza volieb a zneužite hlasov kresťanských voličov vo voľbách v roku 2023.Pripomenul, že tesne po parlamentných voľbách v roku 2020 sa pri príležitosti 13. mája – Slovenského dňa za voľnú nedeľu – obrátili s podobnou výzvou na vtedajšieho predsedu vlády Igora Matoviča . Aliancia žiadala, aby Matovičova koalícia prijala zákon na ochranu voľnej nedele, ako to je napríklad v Rakúsku či v Nemecku.„Ako sa však ukázalo, hoci v Národnej rade SR v tom čase sedelo vraj najviac „kresťanov“ v histórii druhej Slovenskej republiky na meter štvorcový, „kresťania“ z OĽANO totálne zlyhali a zachovali sa ako farizeji. Ukázalo sa, že hoci sa mnoho poslancov z ich radov pred voľbami naoko hlási ku „kresťanstvu“, tak je to tak len preto, aby hlas vo voľbách dostali aj od kresťanského voliča,“ hovorí Čulen.AZN poukazuje na to, že spoločenská diskusia za voľnú nedeľu už trvá 22 rokov. Alianciu v tomto úsilí podporila aj Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky a viaceré cirkvi, odborové organizácie a občianske združenia na Slovensku.Vďaka tejto diskusii 15. mája 2008 Národná rada SR upravila paragraf 94 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnancovi nemožno nariadiť prácu 1. januára, na Veľkonočnú nedeľu, na Štedrý deň po 12. hodine a 25. decembra na Prvý sviatok vianočný. Tento návrh zákona predložil do parlamentu poslanec Smeru-SD Ján Podmanický Čulen pripomenul, že vďaka iniciatívam AZN predložil do Národnej rady SR zákon na ochranu nedele v júni 2009 aj poslanec za KDH Peter Gabura a v septembri 2009 poslanec za SNS Jozef M. Rydlo.„Na jeseň v roku 2012 Smer-SD stiahol z rokovania Národnej rady SR návrh zákona na ochranu nedele, ktorý mal obrovskú šancu na to, aby v parlamente prešiel,“ podotkol.Petíciu občanov odovzdala Aliancia za nedeľu do parlamentu v apríli 2017. Odvtedy bolo opäť neúspešne predložených viacero návrhov noviel tohto zákona z dielne KDH, OĽANO ĽSNS . Teraz má podľa Čulena strana Smer-SD veľkú šancu na to, aby bol zákon na ochranu nedele prijatý.