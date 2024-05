Online nákupy s Tescom už aj v Michalovciach a okolí a Partizánskom

priamo k dverám

13.5.2024 (SITA.sk) -Už od polovice mája si cez internet bude môcť objednať nákup z Tesca vyše 190–tisíc obyvateľov Michaloviec, Humenného, Trebišova, Vranova nad Topľou, Sečoviec a blízkeho okolia. Online nakupovanie potravín bude k dispozícii aj pre ďalších viac ako 20-tisíc zákazníkov mesta Partizánske.Pre zákazníkov v nových lokalitách bude k dispozícii doručeniealebo si svoj nákup môžu objednať online a vyzdvihnúť priamo v obchode prostredníctvom Klikni+Vyzdvihni v hypermarketoch v Michalovciach a v Prievidzi. Zákazníci môžu využívať aj veľmi užitočnú možnosť doručenia svojho online nákupuv časoch denne od 8.00 do 22.00 hodiny."Teší nás veľký záujem o online nákup potravín na Slovensku. Veľkou výhodou služby je, že zákazníci môžu nakupiť všetko potrebné z pohodlia domova a ušetria si cestu do predajne. Zároveň chceme odmeniť všetkých zákazníkov Tesco Online nákupov za ich vernosť a od 15. mája 2024 do 4. júna 2024 budú môcť využiť doručenie zdarma v rámci celého Slovenska," hovoría dodáva: "Akcia bude platiť pre všetky lokality, kde je služba Tesco Online nákupov dostupná. Využiť ju budú môcť existujúci aj noví zákazníci na všetky objednávky, a to aj opakovane."Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb pre domácnosť na Slovensku za posledné obdobie prešla veľkými zmenami – spustila možnosť doručenia v deň objednania a doručovacie okná zúžila z dvoch na jednu hodinu. Prostredníctvom tejto služby si zákazníci môžu vybrať z viac ako 14-tisíc kvalitných produktov za rovnaké ceny ako v kamenných obchodoch Tesco. O ich výber sa starajú vyškolení kolegovia, tzv. pickeri, ktorí sú imaginárnymi očami aj rukami zákazníka. Rovnako ako pri nakupovaní v kamenných predajniach Tesco zákazníci môžu nakupovať aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard. Benefit doručenia nákupu bez poplatkov aj s ďalšími výhodami môžu aj po skončení kampane využívať všetci členovia Tesco Online Clubu.Informačný servis