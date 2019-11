Alibaba už upísal v Hongkongu akcie za vyše 11 miliárd USD

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 20. novembra (TASR) - Čínsky internetový obchod Alibaba po vstupe na burzu Hongkongu už upísal akcie za viac ako 11 miliárd USD (9,93 miliardy eur). To je najväčší objem v tomto meste za deväť rokov a svetový rekord v cezhraničnom predaji sekundárnych akcií.Tento výsledok môže podporiť pozíciu Hongkongu po viac ako piatich mesiacoch protivládnych protestov a nedávnom poklese jeho ekonomiky do recesie, prvej za desať rokov.Alibaba vo svojom vyhlásení uviedol, že cena akcií bola stanovená na 176 hongkonských dolárov (20,30 eura), čo je zľava o 2,9 % oproti jej záverečnej cene v New Yorku. Je tiež pod pôvodnou maximálnou ponukovou cenou 188 HKD.Stanovená cena akcií znamená, že Alibaba získa najmenej 88 miliárd HKD z predaja akcií, čo je veľmi symbolický výsledok, pretože číslo 8 je v čínskej kultúre spojené s prosperitou a šťastím.Internetový gigant Alibaba si pre svoj vstup na hongkonskú burzu vybral tiež burzový kód 9988. To pre čínsky hovoriacu populáciu predstavuje kombináciu dvoch z najšťastnejších čísiel, ktoré spolu symbolizujú dlhotrvajúcu prosperitu.Celková suma z predaja akcií by mohla dosiahnuť až 12,9 miliardy USD. Ale to je výrazne pod očakávaniami trhov, ktoré pôvodne odhadovali, že Alibaba získa z predaja akcií až 20 miliárd USD.Čínska spoločnosť uviedla, že chce použiť výťažok z predaja akcií na stratégie rozvoja, od rozšírenia počtu svojich užívateľov, cez pomoc podnikom pri digitálnej transformácii až po dlhodobé inovácie a investície.Prvotná verejná ponuka (IPO) akcií spoločnosti Alibaba sa uskutočnila v roku 2014 v USA z dôvodu regulačných obmedzení, ktoré zabránili IPO v Hongkongu.(1 EUR = 1,1077 USD; 1 EUR = 8,6709 HKD)