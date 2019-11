Radnica v Prešove chce pešiu zónu viac sprístupniť pre chodcov

Na snímke pohľad na Šarišskú galériu v Prešove z Hlavnej ulice. Prešov, 7. februára 2017. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 20. novembra (TASR) - Mesto Prešov v týchto dňoch umiestňuje na niektorých uliciach pešej zóny pevné zábrany. Cieľom je vrátiť pešiu zónu chodcom. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.," uviedla Šitárová s tým, že cieľom umiestňovania pevných zábran je dať viac priestoru chodcom a zaistiť tak viac bezpečnosti na pešej zóne.Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka. "" priblížila Šitárová.Povolenie na vjazd do pešej zóny môže v niektorých prípadoch mesto Prešov vydať aj na dobu určitú, spravidla neprevyšujúcu tri mesiace. V takýchto prípadoch ide najmä o vlastníkov nehnuteľností s cieľom dopravného prístupu či podnikateľov so sídlom firmy na pešej zóne a podobne.Zastavenie v zóne s dopravným obmedzením je povolené len na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie a na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu.," dodala Šitárová.