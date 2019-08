Alice Cooper príde na Slovensko na 7 kamiónoch s vlastnou technikou

Len samotná produkcia hlavnú hviezdu večera predstavuje 7 plne naložených kamiónov. Koncert, ktorý bude zároveň oslavou 5-tych narodenín Rádia Anténa Rock, vypukne v nedeľu 15. septembra 2019 v bratislavskej Incheba Expo aréne. Vstupenky od 45,- EUR sa predávajú exkluzívne v sieti Lístocheck: https://listocheck.sk/detail/alice-cooper

Ďalšie 4 nákladiaky sa postarajú o pódium a ostatné technické zabezpečenie. Organizátori musia pre potreby umelca zabezpečiť aj 12 šatní, klimatizáciu či vlastnú kuchyňu. Zaujímavosťou je, že hviezdny Alice Cooper odmietol na dopravu využiť luxusnú limuzínu a po meste sa chce voziť v obyčajnej dodávke. Nie je preto vylúčené, že pána Coopera v civile stretnú nič netušiaci obyvatelia nášho hlavného mesta v uliciach na prechádzke.

Večer to už bude iný príbeh. Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na hity ako Poison, School’s out, Hey Stupid, I’m Eighteen či Love’s a Loaded Gun. To všetko umocnené nezabudnuteľným vizuálnym divadlom. Alice Cooper (vlastným menom Vincent Damon Furnier) patrí k legendám rockovej hudby. Hrdý člen rock’n’rollovej siene slávy je na scéne vyše 50 rokov a patrí medzi najvplyvnejšie osobnosti hudby. Živé vystúpenia ikonického hudobníka sú preslávené špeciálnymi efektami, divadelnými scénami a strašidelnými výjavmi.

Oslavy piatych narodenín Rádia Anténa Rock prinesú skutočne kvalitný program. Spolu s legendárnym Alice Cooperom sa predstavia aj skvelí americkí hard-rockeri Black Stone Cherry. Kapela je na scéne takmer 30 rokov počas ktorých si zahrala so všetkými dôležitými rockovými kapelami súčasnosti. Poctivý americký hard rock si podmanil fanúšikov najmä vďaka energickým živým koncertom. Ich vystúpenie bude zároveň aj slovenskou premiérou.

Vstupenky od 45,- EUR sú predaji exkluzívne iba cez listocheck.sk

Státie: 45,00 EUR

Sedenie - sektor B: 61,50 EUR

Sedenie - sektor C: 56,00 EUR

Sedenie - sektor D: 50,50 EUR

ALICE COOPER - Ol Black Eyes is Back Tour 2019

Dátum: 15. 9. 2019, 19:30 hod.

Miesto konania: Incheba Expo, Bratislava

