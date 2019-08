Hudobník Noel Gallagher sa sťahuje z Londýna, dôvodom je násilie v okolí jeho domu

Noel Galagher

Noel Thomas David Gallagher sa preslávil v spomínanej kapele Oasis, v ktorej pôsobil od roku 1991 a vydal s ňou albumy Definitely Maybe (1994), (What's The Story) Morning Glory? (1995), Be Here Now (1997), Standing On The Shoulder Of Giants (2000), Heathen Chemistry (2002), Don't Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008).



Činnosť skupiny však už od začiatku sprevádzali ostré a otvorené spory medzi ním a jeho bratom, spevákom Liamom, ktoré napokon v auguste 2009 viedli k jej rozpadu.



Noel neskôr založil formáciu Noel Gallagher's High Flying Birds, s ktorou ponúkol albumy Noel Gallagher's High Flying Birds (2011), Chasing Yesterday (2015) a Who Built the Moon? (2017). Informácie pochádzajú z webstránky www.femalefirst.co.uk a archívu agentúry SITA.





13.8.2019 (Webnoviny.sk) - Britský hudobník Noel Gallagher sa sťahuje z Londýna. Niekdajšiemu gitaristovi už nefungujúcej kapely Oasis prekáža násilie v okolí jeho domu."Sťahujeme sa z Londýna do Hampshireu. Nechceme, aby naše deti vyrastali v Londýne. Nedávno sa neďaleko od nášho domu stali dva prípady súvisiace s dobodaním. Asi si viete predstaviť, že žijem v bohatej štvrti. Na konci ulice je sídlisko a na druhom konci je zase ďalšie, pričom medzi sebou majú konflikt. V strede dňa bodli jedného chlapíka, pričom musela na ceste pristáť helikoptéra a všetky okolité ulice uzatvorili," uviedol 52-ročný muzikant a dodal, že nechce, aby jeho jedenásťročného syna Donovana niekto prepadol pre mobilný telefón."Rozhodli sme sa, že pôjdeme na vidiek a deti budú chodiť to miestnej školy. Do Londýna budeme už len dochádzať," vyhlásil pre noviny Sunday Independent.Interpret má s manželkou Sarou MacDonald okrem Donovana aj osemročného syna Sonnyho. S bývalou manželkou Meg Mathews má 19-ročnú dcéru Anais.