Alkohol je alkohol v akejkoľvek podobe a jeho odbúranie nijako neurýchlite

Alkohol podajú deťom sami rodičia

Najpredávanejší alkohol je pivo

26.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vianočné sviatky a oslavy Nového roka so sebou prinášajú zvýšené riziko kontaktu mladistvých s alkoholom. Platí to aj u dospelých, ktorí si neváhajú sadnúť za volant opití.Ako upozorňuje Fórum Pi s rozumom Slovensko (FPSR), najzávažnejším problémom je najmä to, že pivo či víno nepovažuje slovenská verejnosť za skutočné alkoholické nápoje.Alkohol je pritom vždy len jeden, a preto je k nemu potrebné pristupovať zodpovedne, píše v tlačovej správe hovorkyňa FPSR Katarína Droppová.Zarážajúce je, že približne štvrtina detí vo veku 12 – 14 rokov sa prvýkrát stretne s alkoholom doma, dokonca im ho podajú sami rodičia.„V takmer 70 percent prípadoch ponúkajú rodičia deťom pivo, mysliac si, že je rozdiel medzi mäkkým a tvrdým alkoholom. Je to však iba najrozšírenejší mýtus o alkohole. Pivo a víno nie sú lepšie a menej škodlivé alkoholické nápoje. Naopak, podporuje sa tým rizikové správanie a neprimerané až nadmerné pitie našej mládeže," upozornil Tomáš Huba z FPSR.Mýtus je ale aj to, že víno, radler ani medovina nie sú skutočné alkoholy, preto nimi môžete ponúknuť vášho tínedžera, alebo si po ich pití kľudne sadnúť za volant. Alkoholickými nápojmi podľa zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.Pivo je najpredávanejším alkoholickým nápojom na Slovensku vôbec. Ako uvádza Štatistický úrad SR , za rok ho Slováci vypijú takmer 374 miliónov litrov. Druhým v poradí je víno, ktorého sa vypije 87 miliónov litrov a nakoniec sú to destiláty, ktorých ročne skonzumujeme 52 miliónov litrov.Podľa výsledkov prieskumov, hlavným problémom je u nás pritom vysoká miera spoločenskej akceptácie fenoménu popíjania alkoholu u adolescentov, najmä z hľadiska piva a vína, ktoré ani väčšina z dospelých nepovažuje za skutočný alkohol.Pivo, víno aj destiláty obsahujú rovnaký alkohol – etanol, a preto nie je rozhodujúci druh alkoholického nápoja, ale jeho množstvo. Ukazujú to aj viaceré výskumy a štúdie, napríklad WHO . Alkohol obsiahnutý vo víne a pive tak predstavuje rovnaké zdravotné riziko a spôsobuje rovnakú ujmu.mmmmZdravý dospelý muž má v sebe po vypití jedného piva približne 0,4 promile alkoholu. Organizmus priemerného muža odbúra za hodinu zhruba 0,15 promile.„Alkohol je alkohol v akejkoľvek podobe a jeho odbúranie nijako neurýchlite. Jedlom môžete spomaliť rýchlosť jeho vstrebávania, pečeň si však s jednotkou alkoholu poradí zhruba za hodinu, nech už robíte čokoľvek. Pre lepšiu predstavu – jednotka alkoholu je približne 2,5 dcl piva, 1 dcl vína alebo 3 centilitre destilátu. Nezáleží teda na tom čo pijete, ale koľko toho vypijete," vysvetľuje Huba a dodáva, že jeden drink zvýši hladinu alkoholu o 0,2 promile, pričom za hodinu dokáže organizmus za ideálnych okolností odbúrať len 0,15 promile.Mimoriadne rizikovým je aj pitie alkoholu u tehotných žien. Embryo nemá enzýmy na odbúranie alkoholu, nezrelý organizmus dieťatka je mimoriadne citlivý a všetky škodliviny, alkohol nevynímajúc, naň pôsobia deštrukčne v závislosti od vývinovej fázy, v ktorej sa nachádza.„Aj malé množstvo alkoholu, hoci len prosecca, ktoré si budúca mamička dopraje, sa tak môže neskôr prejaviť napríklad poruchami učenia, pomalšieho chápania alebo až fyzickými zmenami na dieťati," varuje Huba pred závažnými dôsledkami pitia alkoholu v tehotenstve.