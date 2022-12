V Žiline sa narodilo menej detí ako vlani, matrikárky do rodných listov zapisovali aj netradičné mená

26.12.2022 (Webnoviny.sk) - V Žiline evidujú v tomto roku pokles počtu novonarodených detí. Do 20. decembra tohto roka sa tu narodilo 1651 detí, čo je o 180 menej ako vlani. Na základe údajov žilinského matričného úradu o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová. Pomer pohlaví hovorí v prospech chlapcov, v aktuálnom roku sa ich narodilo 844, kým dievčat 807.Niekoľko rokov po sebe je najobľúbenejším chlapčenským menom Jakub a platí to aj naďalej. „Rovnako boli v obľube Samuel, Michal, Matej, Matúš a Juraj, z dievčenských mien Ema, Eliška, Mia, Natália, Viktória či Nina. Niektorí rodičia siahli aj po netradičných menách, matrikárky do rodných listov zapísali mená ako napríklad Dzihan, Lorian, Timmy, či ženské Buna, Meda a Seila," priblížila žilinská hovorkyňa.Matričný úrad Žilina zaznamenal v tomto roku vo svojom územnom obvode aj 1 446 úmrtí, z toho k 20. decembru zomrelo 757 mužov a 869 žien. „Mortalita na území mesta výrazne klesla. Kým v približne rovnakom období minulého roka evidovala žilinská matrika 1 864 úmrtí, tento rok je ich o 418 menej," dodala Zigová.