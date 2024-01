Alkoholom podgurážení vodiči pribúdajú, v Senci aj Piešťanoch namerali mužom vyše troch promile (video)

Nafúkal takmer dve promile

Spolujazdec nepočúvol príkaz policajta

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nafúkal viac než tri promile

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Priznal sa polícii

3.1.2024 (SITA.sk) - Policajti v Senci v utorok podvečer prichytili za volantom vodiča pod vplyvom alkoholu. Muž na vozidle Hyundai Tucson podľa polície prechádzal cez Nitriansku ulicu v smere na Kráľovú pri SenciAko informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff , polícia vozidlo zastavila a vzhľadom na to, že muž javil známky požitia alkoholu, podrobila ho dychovej skúške.„Tá u 42-ročného vodiča skončila s pozitívnym výsledkom, nameraná mu bola hodnota 0,82 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 1,71 promile,“ uviedol Szeiff. Vodiča policajti zadržali a predviedli na policajné oddelenie.„Jeho spolujazdec, ktorý bol prítomný po celý čas vo vozidle, bol zo strany hliadky poučený, že nakoľko aj on javí známky požitia alkoholu, nesmie v takomto stave viesť žiadne motorové vozidlo, a rovnako bol poučený aby si zabezpečil odvoz z miesta udalosti,“ dodáva bratislavský policajný hovorca.Spolujazdca však ani nie o polhodinu zastavila iná hliadka v Senci, a to na tom istom vozidle. Dychová skúška sa skončila u 43-ročného muža s neuveriteľným výsledkom, namerali mu, čo z medicínskeho hľadiska predstavuje stav vážnej otravy alkoholom, uviedol Szeiff. Muž bol napokon zadržaný, a tiež eskortovaný na policajné oddelenie.Policajti prichytili vodiča pod vplyvom alkoholu aj v Piešťanoch, a to v utorok 2. januára podvečer. Vodič nafúkal. Muž vo vozidle značky Kia Rio jazdil po Bratislavskej ulici zo strany na stranu. Príslušníci polície si to všimli, vozidlo zastavili a skontrolovali.„Vodiča podrobili dychovej skúške, ktorá jeho nezvyčajný štýl jazdy vysvetlila. Muž totiž nafúkal 3,02 promile,“ informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave Muž polícii povedal, že pred jazdou pil pivo i vodku. Hliadka vodiča predviedla na policajné oddelenie, kde sa ho ujali dopravní policajti.„Tí už vodiča stihli obviniť z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu môže hroziť až ročný pobyt vo väzení. V rámci tzv. super rýchleho konania si do rozhodnutia súdu počká v policajnej cele,“ dodáva polícia.