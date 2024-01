Slovensko posiela do francúzskych oblastí postihnutých povodňami 25 hasičov a 16 kusov hasičskej techniky

Vyslanie na 14 dní

Modul veľkokapacitného odčerpávania

3.1.2024 (SITA.sk) - Slovensko posiela do Francúzska 25 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zaradených do modulu HCP (High Capacity Pumping), a teda modulu veľkokapacitného odčerpávania.Slovensko posiela do oblastí postihnutých povodňami aj 16 kusov hasičskej techniky. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok Hlas-SD ) s tým, že hasičov v stredu čaká približne 24 hodinová cesta. Ako spresnil prezident HaZZ Adrián Mifkovič, hasiči idú na postihnuté miesto na 14 dní a v prípade potreby sú pripravení na rotáciu.„Na pobreží severozápadného Francúzska je zlá situácia, keďže tam hlásia predpoklad ďalších intenzívnych zrážok. Francúzsko požiadalo členské štáty EÚ o zaslanie techniky a personálu na zmiernenie následkov mimoriadnych udalostí," spresnil Šutaj-Eštok.Modul, ktorý Slovensko poskytuje francúzskej strane, bude odčerpávať vodu zo zaplavených oblastí vysoko kapacitnými čerpadlami. Tie sú schopné denne vyčerpať šesťtisíc metrov kubických vody v závislosti od vzdialenosti, v akej budú operovať. Prezident HaZZ spresnil, že modul vysokokapacitného odčerpávania, ktorý prevádzkuje HaZZ, je vysoko špecializovaný modul, ktorý je schopný minútovo prečerpať 50-tisíc litrov vody.„Je jeden z najmodernejších v Európe a naši príslušníci sú dostatočne vycvičení a profesionálni na to, aby vedeli zvládnuť takúto situáciu v každom čase na každom mieste," uzavrel Mifkovič.