Alojz Hlina tvrdí, že OĽaNO spoluprácou s SMK položí Maďarov na zem

Na snímke Alojz Hlina. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Spojenie hnutia OĽaNO s maďarskou stranou SMK do parlamentných volieb je správne. Myslí si to líder hnutia Igor Matovič. Predseda KDH Alojz Hlina naopak v tejto súvislosti tvrdí, že "Matovič takto položí Maďarov na zem." Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.skonštatoval Matovič o spojení s SMK.Podľa Hlinu Matovič svojími krokmi ukazuje len to, že mu nevychádzajú prieskumy.povedal.Líder hnutia OĽaNO očakával, že sa kresťanské strany dajú dokopy. Podľa jeho slov ho vlastné percentá nezaujímajú a vo voľbách drží palce KDH.Predseda KDH si tiež myslí, že trojkoalícia PS-Spolu, KDH a Za ľudí môže vytvoriť silný blok a vyhrať voľby. Taktiež by dal šancu rokovaniam so stranou Sme rodina.