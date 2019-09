SSC podpísala zmluvu na rekonštrukciu mosta cez rieku Morava v Holíči

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Holíč 29. septembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) podpísala zmluvu na opravu poškodeného krytu vozovky na hraničnom moste cez rieku Morava medzi Holíčom a Hodonínom. Informoval o tom centrálny register zmlúv.SSC podpísala zmluvu so spoločnosťou Swietelsky-Slovakia, ktorá bude realizovať práce na hraničnom moste na ceste I/51. V rámci opráv bude vykonané odstránenie krytu vozovky frézovaním do 50 milimetrov, ktorá bude nahradená asfaltovým betónom v rovnakej hrúbke.Cena za vykonanie diela bola podľa registra stanovená v celkovej výške 55.914,32 eura. Podľa zmluvy by mala byť rekonštrukcia ukončená najneskôr 31. októbra.