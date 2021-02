Alpha medical sa mení na Unilabs Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Už viac ako tri roky je slovenská sieť laboratórií súčasťou švajčiarskej spoločnosti Unilabs. Od februára to bude jasné aj podľa mena a nového loga.Rok 2021 znamená pre sieť laboratórií Alpha medical veľkú vizuálnu zmenu. Deje sa tak v období, kedy najviac vstúpila do povedomia nielen odbornej ale aj laickej verejnosti. Zmena názvu na Unilabs Slovensko sa ponesie ruka v ruke so zmenou loga. Avšak všetko, na čo boli klienti ako aj spolupracovníci Alpha medical zvyknutí, ostáva zachované. Všetky zmluvné záväzky prechádzajú na Unilabs Slovensko. Pri objednávaní sa na akékoľvek testovanie, vrátanie testovania na COVID-19 bude naďalej fungovať stránka lab.online."Meníme názov, ale všetko dobré, na čo ste boli zvyknutí, ostáva. História Alpha medical sa začala písať už pred takmer štvrťstoročím. Z malej firmy sme sa rozrástli na celú sieť laboratórií a ešte ako čisto slovenská firma sme expandovali aj do zahraničia. Mali sme na Slovensku rôznych majiteľov a sme radi a hrdí na to, že od roku 2017 patríme do medzinárodnej siete švajčiarskych laboratórií Unilabs. Od februára prišiel čas na to, aby sme dali túto pozitívnu zmenu najavo aj oficiálne. Z Alpha medical sa meníme na Unilabs Slovensko," hovorí generálny riaditeľ Unilabs Slovensko (Alpha medical) Peter Lednický.Počas prechodného obdobia bude súčasťou loga Unilabs Slovensko aj názov Alpha medical."Sme radi, že sa zo spoločnosti Alpha medical formálne stáva Unilabs Slovensko," uviedol Martin Schlatter, obchodný riaditeľ spoločnosti Unilabs. "V posledných rokoch si počínali vynikajúco a stali sa jednou z najväčších a najmodernejších diagnostických spoločností na Slovensku. Počas krízy reagovali na Covid-19 rýchlo a efektívne a prispeli k úspechu Slovenska pri zvládaní a boji s pandémiou," dodalSpoločnosť Unilabs je jednou z najväčších diagnostických sietí laboratórií v Európe. Vznikla v roku 1987 spojením troch švajčiarskych diagnostických laboratórií. Odvtedy sa rozrástla po celej Európe. V roku 2007 sa spojila s významnou spoločnosťou Capio v oblasti laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky, ktorá bola etablovaná vo Švédku, Nórsku, Fínsku, Dánsku a Spojenom kráľovstve. Vďaka tejto fúzii sa stal Unilabs európskym lídrom v diagnostike. Spoločnosť pokračovala v rozširovaní portfólia špičkových diagnostických služieb a z európskeho lídra sa posunula na pozíciu globálneho operátora v oblasti genetickej medicíny a patológie.Po celom svete zamestnáva približne 12 700 ľudí, vrátane viac ako 1 520 lekárov, má viac ako 250 laboratórií a ročne spraví viac ako 215 miliónov testov.Cieľom spojenia je skĺbiť to najlepšie zo slovenskej schopnosti vynájsť sa aj v najťažších situáciách, švajčiarsku precíznosť a expertízu z celej Európy.Informačný servis