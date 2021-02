QBSW spolu s FIIT STU vyvíjajú inovatívnu platobnú infraštruktúru s použitím technológie z kryptomien

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2021 (Webnoviny.sk) - Etablovaná softvérová spoločnosť QBSW, a. s. spolu s FIIT STU spolupracujú na projekte s názvom "Výskum v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby". Cieľom spolupráce je vytvoriť infraštruktúru prepájajúcu rôzne platobné služby a blockchain technológiu. Táto infraštruktúra má byť časom dostupná nielen širokej verejnosti, ale aj inštitúciám a podnikom, čo im umožní zefektívniť, zlacniť a zjednodušiť platobné transakcie."Primárnym zameraním spoločného projektu s QBSW, a. s. je hľadanie nových spôsobov realizácie online platobných služieb, a to s použitím "klasických" peňazí ako aj tzv. alternatívnych platidiel. Alternatíva, teda kryptomeny sú založené na technológii distribuovanej dátovej štruktúry blockchain. V takejto štruktúre je takmer nemožné zrealizovať zmeny údajov bez ich spätnej dohľadateľnosti. Údaje, ktoré boli raz zapísané, už prakticky nie je možné zmeniť, a preto je vhodný na uchovávanie údajov citlivých na detekciu zmien. A takými rozhodne sú informácie o platobných transakciách," povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU, ktorý je tiež odborný zástupca SR pre European Blockchain Partnership pri Európskej komisii."Naším cieľom je, aby sa informácie o platobných transakciách používajúcich rôzne platidlá ukladali pomocou technológie blockchain. Tejto problematike sa už niekoľko rokov venujeme, máme s ňou relatívne bohaté skúsenosti a veríme, že môže byť prospešne využitá v rôznych oblastiach života," vysvetľuje Ing. Kristián Koštál, PhD., zodpovedný za projekt na FIIT STU."Prepojenie technológie blockchain na online platobné služby je pre trh novinkou. Náš projekt ide s najnovšími trendami v oblasti inteligentného obchodovania, ako sú Digital Single Market a kryptomeny. Vďaka výsledkom projektu nielen prepojíme rôzne spôsoby online platobných služieb, ale tiež zvýšime bezpečnosť platobných operácií a tiež umožníme detekciu nekorektného správania sa subjektov pri transakciách. Výsledok nášho projektu v podobe infraštruktúry prepájajúcej platobné služby s blockchainom nebude viazaný iba na slovenský trh. Naším cieľom je jeho uplatnenie v medzinárodnom meradle. To vzhľadom na využívané blockchainové technológie bude takpovediac natívnou vlastnosťou nášho výsledného produktu,” dodal Ing. Dalibor Rak, garant vývojovej činnosti projektu a technologický riaditeľ zo spoločnosti QBSW, a. s., ktorá dodáva komplexné IT riešenia od Egypta, cez Srbsko, Írsko, Belgicko, Švédsko, Fínsko, Maďarsko, až po Českú republiku."Vďaka tomuto projektu budú raz môcť podniky, inštitúcie ale i koncoví zákazníci platiť za tovary a služby rôznymi online platobnými technológiami, teda raz svojou kreditnou kartou, inokedy bitcoinovou peňaženkou či prostredníctvom PayPalu, a to vždy bezpečne," uzavrel Dipl. Ing. Michal Ries, projektový manažér FIIT STU.Informačný servis