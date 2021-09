Alpská kombinácia končí, vo Svetovom pohári opäť nebude

Pohľad na kalendár nadchádzajúcej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní dáva tušiť pozvoľný koniec alpskej kombinácie ako súťažnej disciplíny. Ani jedno z 34 dejísk pretekov SP nemá vo svojom programe kombinačné preteky.

Táto situácia sa zopakuje druhú sezónu za sebou. Zatiaľ posledná mužská kombinácia vo Svetovom pohári mužov sa jazdila v marci 2020 v Hinterstoderi, ženská ešte o pár týždňov skôr v Crans Montane. Zo švajčiarskej Crans Montany pochádza aj jediné pódiové umiestnenie Petry Vlhovej v pretekoch SP, ale ešte z roku 2018.

Zrušenie kombinácií

Definitívne spečatenie

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - Markus Waldner , riaditeľ pretekov mužov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) , v reakcii pre ORF potvrdil zrušenie kombinácií plánovaných na nasledujúcu sezónu SP.Dôvodom boli viaceré nezhody s potenciálnymi organizátormi, u žien to malo byť rakúske stredisko Altenmarkt-Zauchensee a u mužov švajčiarsky Wengen."Vzali sme do úvahy všetky možnosti tohtoročného kalendára, z televízno-technických alebo finančných dôvodov sa nenašlo žiadne riešenie,“ povedal Waldner.Definitívne spečatenie konca kombinácie je už údajne na spadnutie. Mali by ho schváliť na "online" zasadnutí mimoriadneho kongresu FIS 8. októbra 2021. Koniec pretekov všestrannosti majú podľa zákulisných informácií presadzovať pretekoví riaditelia FIS, ale aj tréneri jednotlivých národných lyžiarskych zväzov.Zatiaľ je isté aspoň to, že kombinácia pevne figuruje v programe zimných olympijských hier v Pekingu 2022. To je dobrá správa pre Petru Vlhovú, ktorá vzhľadom na svoju všestrannosť by v čínskej metropole mohla zaútočiť na jednu z medailu.Na ZOH 2018 v Pjongčangu bola v kombinácii piata, ale potom získala v tejto disciplíne hneď dve medaily na majstrovstvách sveta. V Aare 2019 aj Cortine d'Ampezzo 2021 bola strieborná. Či sa však kombinácia dožije aj najbližšieho svetového šampionátu v roku 2023 vo francúzskom Courcheveli, nie je isté."Je reálne možné, že Rakúšan Marco Schwartz a Američanka Mikaela Shiffrinová boli v Cortine d'Ampezzo vôbec poslednými svetovými šampiónmi alpskej kombinácie," napísal portál ORF.