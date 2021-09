Na pretekoch Okolo Slovenska sa Sagan v 3. etape obliekol do žltého dresu lídra

Slovenskému cyklistovi Petrovi Saganovi nevyšiel ani tretí pokus pripísať si premiérové etapové víťazstvo na pretekoch Okolo Slovenska

V hromadnom špurte 3. etapy z Dolného Kubína do Považskej Bystrice (193 km) elitný člen tímu Bora-Hansgrohe finišoval na treťom mieste tesne pred doterajším lídrom pretekov Kolumbijčanom Álvarom Hodegom z tímu Deceuninck - Quick Step.

Práve štyri bonifikačné sekundy za tretie miesto v etape Sagana posunuli do žltého dresu lídra pretekov pred Hodega. V celkovom poradí má pred nedeľňajšou záverečnou etapou z Trenčianskych Teplíc do Trnavy (159 km) náskok dve sekundy pred Hodegom a päť sekúnd pred obhajcom celkového triumfu Nemcom Jannikom Steimlem

Prekvapujúci víťaz

Pokusy o úniky

Pozičný boj

18.9.2021 (Webnoviny.sk) -Prekvapujúcim víťazom sobotňajšej etapy sa stal Nór Kristoffer Halvorsen z prvodivízneho tímu Uno-X Pro Cycling. Druhý skončil víťaz úvodného košického prológu Austrálčan Kaden Groves z tímu BikeExchange.V zelenom drese jazdiaci Sagan sa v závere sústredil na to, aby nestratil pozícii za Hodegom. Napokon sa mu ho v závere približne 400-metrovej cieľovej rovinky pred Okresným úradom v Považskej Bystrici tesne podarilo predstihnúť, ale obom ušli už spomenutí Halvorsen a Groves.Rýchly pohľad do výsledkov etapy vraví, že druhým najlepším Slovákom bol Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica) na dvadsiatom druhom a tretím Matúš Štoček z českého tímu Topforex - ATT Investments na dvadsiatom treťom mieste. Považská Bystrica bola etapovým centrom pretekov Okolo Slovenska prvýkrát od roku 1980.Najdlhšiu etapu na 65. ročníku Okolo Slovenska od začiatku sprevádzali pokusy o úniky. Po 47 km sa podarilo na dlhší čas vzdialiť štvorici Andrea Garosio, Alessandro Tonelli (2x Bardiani - CSF - Faizané), Roger Adriá (Equipo Kern Pharma), Matěj Zahálka (Elkov - Kasper) a Tomasz Budzinski (Mazowsze Serci Poland).Na trase na cyklistov čakalo päť horských prémií (Zázrivá, Lutiše, Semeteš, Manínska tiesňava a Čelkova Lehota - sedlo) a tri rýchlostné prémie (Čadca, Považská Bystrica pri prejazde cieľom a v Dolných Kočkovciach).Aktívny na prémiách bol najmä Čech Zahálka, ale dôležité druhé miesto si na poslednej rýchlostnej prémii v Dolných Kočkovciach 23. km pred cieľom vybojoval Peter Sagan.Získal nielen štyri body do hodnotenia bodovacej súťaže, ale aj dve bonifikačné sekundy, ktoré mu neskôr pomohli odsunúť Hodega z čela celkovej priebežnej klasifikácie. Záver sa podľa predpokladov zmenil na pozičný boj silných šprintérskych tímov, ale tentoraz mala etapa nečakaného víťaza.Deceuninck - Quick Step prišiel o žltý dres lídra pretekov aj zelený dres lídra bodovacej súťaže, ktoré vlastnil Hodeg. V zelenom síce v sobotu jazdil Sagan, ale len preto, že Hodeg mal na sebe hodnotnejší žltý.