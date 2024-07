Alternatívne tresty môžu zmierniť negatívne dopady na deti spojené s väznením ich rodičov, uvádza Mikloško

Krok vpred

Zmiernenie dopadu na deti

22.7.2024 (SITA.sk) - Alternatívne tresty pre rodičov vo výkone trestu majú podporu komisára pre deti Jozefa Mikloška . Reaguje tak na schválenú novelu Trestného zákona, ktorá podľa jeho názoru otvára priestor na širšie využívanie alternatívnych trestov, ako sú napríklad povinná práca či peňažné tresty.„O tejto téme chceme hovoriť veľmi intenzívne v súvislosti s rodičmi maloletých alebo neplnoletých detí, kde je vyživovacia povinnosť a kde musíme brať do úvahy najlepší záujem dieťaťa. Rozhodne nie je v záujme štátu ani dieťaťa, alebo detí takéhoto rodiča, aby mu bola odňatá sloboda na nejaký čas v prípadoch, ak je možné nižšiu sadzbu trestu nahradiť alternatívnym trestom," vraví Mikloško a zdôrazňuje, že v tejto oblasti je potrebné urobiť krok vpred.Alternatívnym trestom pre rodičov vyjadril plnú podporu, keďže podľa neho majú potenciál zmierniť negatívne dopady na deti spojené s väznením ich rodičov. Mikloško v tomto smere poukázal na to, že v prípade väzby jedného z rodičov výchova a starostlivosť o deti leží na pleciach druhého rodiča, a neraz sú deti umiestnené do ústavnej starostlivosti.„Využívanie alternatívnych trestov, ako napríklad domáce väzenie, odpracovanie trestu alebo finančná pokuta môže znížiť recidívu odsúdených a prináša nemalú finančnú úsporu štátu. Má to potenciál aj na zmiernenie dosahov na ekonomickú situáciu rodiny odsúdeného," myslí si komisár pre deti.Zdôraznil, že i podľa odborníkov z oblasti práva je zmyslom to, aby sa s odsúdenými väčšmi pracovalo a chápali závažnosť i dôsledky svojho konania. „Mám za to, že tresty, ktoré nebudú spojené s odňatím slobody, zaručujú splnenie účelu trestu a navyše zmiernia dopady na deti. Či už po sociálnej, ekonomickej alebo aj výchovnej, či skôr preventívno-výchovnej stránke," uzavrel Mikloško.