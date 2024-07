Zranený holandský turista musel stráviť noc v Tatrách, ráno mu na pomoc letel vrtuľník

22.7.2024 (SITA.sk) - Dvadsaťosemročný holandský turista musel po zranení stráviť noc vo Vysokých Tatrách. Operačné stredisko prijalo žiadosť o pomoc v nedeľu vo večerných hodinách z Gerlachovského kotla.Turista si tam poranil nohu. Keďže muž mal so sebou aj vybavenie pre núdzové bivakovanie, záchranná akcia bola odložená do skorých ranných hodín.Ako ďalej informovala Horská záchranná služba , v ranných hodinách požiadala o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu.Po príchode na miesto turistu ošetrili a letecky transportovali do Starého Smokovca. Tam si ho už do starostlivosti prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci.