Alternatívy, návrat ku klasike a nákupy do zásoby. Tak sa stavajú Slováci ku koncu mentoliek

Zdroj:

23.6.2020 (Webnoviny.sk) -Zákazom predaja mentolových cigariet skončil predaj cigariet s príchuťou, tie budú ďalej k dispozícii len v rámci alternatív klasických cigariet ako napríklad cigary, cigarky (cigarillos), e-cigarety a zariadenia na zahrievanie tabaku, ako je napríklad IQOS. Z posledných prieskumov vychádza, že o prechode na inú alternatívu premýšľa 23 % fajčiarov mentolových cigariet a až 86% z nich by si vybralo IQOS, takmer polovica (48,4 %) sa asi najskôr vráti ku klasickým cigaretám bez príchute. O konci predaja mentolových cigariet sa v poslednej dobe pomerne veľa hovorilo, takže vyše 37 % fajčiarov mentolových cigariet malo preto v úmysle nakúpiť si ich do zásoby. Postoj spoločnosti Philip Morris je jasný – "Pre fajčiarov mentolových cigariet by mal byť tento zákaz motiváciou prestať fajčiť úplne. Ak toho nie sú schopní, mali by pred prechodom na normálne cigarety radšej zvoliť menej škodlivú alternatívu pre zdravie, napríklad zahrievaný tabak."Prieskum spoločnosti Ipsos realizovaný pre spoločnosť Philip Morris na dospelých fajčiaroch v apríli 2020.Informačný servis