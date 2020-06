Je prirodzené, že prednostov úradov bude obsadzovať OĽaNO, povedal Sulík a vysvetlil aj prečo

Nie je o čom filozofovať

Transparentné výberové konania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík považuje za prirodzené, že pozície prednostov okresných úradov bude obsadzovať hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , pretože patria pod rezort vnútra, ktorý vedie Roman Mikulec (OĽaNO).„Ministrom vnútra je pán Mikulec z OĽaNO a tým pádom nie je čo filozofovať, kto to bude obsadzovať. Pre mňa je prirodzené, že to bude obsadzovať OĽaNO,“ vyhlásil v utorok Sulík.Povedal, že ak nebude niečo fungovať, tak pôjde za Mikulcom a bude sa pýtať, prečo to nefunguje. „Keď sa rozhodnú robiť výberové konania, nech robia výberové konania. Keď sa rozhodnú tam dať svojho overeného človeka, nech tam dajú svojho overeného človeka,“ komentoval Sulík obsadzovanie 72 pozícií prednostov okresných úradov.Podľa šéfa SaS v koalícii platí všeobecná dohoda, že výberové konania bude organizovať v konkrétnom rezorte tá strana, ktorá na jeho čelo nominovala ministra.„Za ministerstvo hospodárstva preberám politickú zodpovednosť za všetky pozície na tomto ministerstve a, samozrejme, chcem mať možnosť tie pozície ovplyvniť,“ dodal Sulík.V programovom vyhlásení vlády sa hovorí o transparentných výberových konaniach. Predseda parlamentu a koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár v tejto súvislosti nedávno agentúre SITA povedal, že nominanti OĽaNO vymenia prednostov na okresných úradoch, „aby tam neboli smeráci a potom sa pripravia transparentné výberové konania“.Podpredseda parlamentu bývalý premiér za stranu Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Peter Pellegrini pred časom kritizoval vládne zoskupenie, že neplní svoje sľuby, ktoré dalo pred voľbami a funkcie prednostov plánuje obsadzovať po straníckej línii. Pellegrini tvrdil, že pri výmene všetkých 72 okresných prednostov zháňa ľudí cez svojich známych.