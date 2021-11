Álvarez zmenil históriu, ako prvý skompletizoval všetky majstrovské opasky v profesionálnom ringu

7.11.2021 (Webnoviny.sk) -

V superstrednej hmotnostnej kategórii v boxe sa v sobotu v americkom Las Vegas menila história. Mexičan Saúl "Canelo" Álvarez zdolal v 11. kole Američana Caleba Planta a stal sa neobmedzeným vládcom tejto kategórie do 76,2 kg.

K dosiaľ získaným opaskom svetového šampióna podľa organizácií WBA, WBC a WBO pridal aj posledný, ktorý mu v zbierke chýbal - IBF. Svedkami historickej udalosti bolo v MGM Grand Garden Arene 16 586 divákov.

Štyri opasky počas 12 mesiacov

Všetky štyri prestížne opasky profesionálneho boxu si fenomenálny Mexičan privlastnil počas necelých 12 mesiacov a stal sa vôbec prvým šampiónom, ktorý zjednotil všetky tituly v super strednej váhe, v histórii. Dovedna len šesť boxerov sa môže hrdiť tým, že vlastnili všetky štyri prestížne opasky šampiónov svojich divízií. Predchádzajúcimi piatimi boli Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford, Oleksandr Usyk a Josh Taylor.

Súperovi poradil skončiť

Pohľad do štatistík ukazuje, že Álvarez zasiahol Planta vo viac ako 32 percentách z 361 pokusov o údery, ktoré proti nemu vyslal. Plant mal úspešnosť 23 percent zo 441 pokusov. V tzv. silových úderoch mal Mexičan až 40-percentnú úspešnosť. V prvých desiatich kolách bol Álvarez zjavne útočnejší a Plante sa bránil, ako len vedel. Občas dokázal odpovedať na súperovu ofenzívu, ale zjavnejšie problémy mu nespôsobil. V desiatom kole už Američanovi úplne odišli údery a vôbec sa nevedel dostať cez obranu mexického súpera.

V 11. kole Álvarez dvakrát poslal Planta k zemi, najprv to bolo ľavým hákom a potom pravým horným hákom. Otrasený Plant chcel pokračovať, ale Álvarez mu sám poradil, aby radšej skončili. "Chcel pokračovať, ale vravel som mu, že nie je žiadna hanba skončiť. Ja som bol vtedy na vrchole," komentoval 31-ročný Mexičan. "Caleb je veľký bojovník. Má svoje schopnosti a prechovávam voči nemu rešpekt. Tento súboj mi veľmi sťažil., ale môj tréner Eddy Reynoso ma pred záverečnými dvoma kolami nabádal, aby som nepoľavil a naďalej sa držal plánu. A nakoniec sa to vyplatilo. Súper už trpel a ja som ho šiel doraziť," dodal Álvarez.

Álvarez uštedril o dva roky mladšiemu Plantovi prvú prehru v kariére, sám si pripísal 57. víťazstvo popri jednej prehre a dvoch remízach. Tridsaťdeväť triumfov dosiahol knokautom súpera. Stal sa prvým mexickým neobmedzeným vládcom v profesionálnom ringu v jednej hmotnostnej kategórii. Prvé dva opasky svetového šampióna podľa WBA a WBC získal v decembri 2020, keď zdolal Calluma Smitha. Potom obhájil tieto tituly vo februári proti Avnimu Yildrimovi a neskôr zdolal aj Billyho Joea Saundersa a získal opasok organizácie WBO. Skvostných 11 mesiacov zakončil už spomenutým triumfom nad Plantom a ziskom opaska organizácie IBF.

Zrejme sa posunie o kategóriu vyššie

Najúspešnejšie obdobie kariéry Álvareza zahŕňa osem víťazstiev v rozpätí troch rokov. Od prehry s Floydom Mayweatherom výrokom rozhodcov v roku 2013 neprehral šestnásťkrát za sebou, rekordnú sériu mu "pokazila" len jedna remíza s Genadijom Golovkinom.

"Nebolo jednoduché dostať sa až do tohto bodu. Spolu so svojím tímom som to však dokázal. Toto víťazstvo je pre všetkých mojich fanúšikov a najmä všetkých Mexičanov. Som maximálne hrdý a šťastný, že som sa stal jedným zo šiestich boxerov, ktorí vlastnia všetky štyri profesionálne opasky svetového šampióna," dodal Álvarez.

Špekuluje sa, že mexický šampión sa teraz posunie o kategóriu vyššie do poloťažkej váhy, čiže do 79,4 kg. Aj v tejto kategórii už vlastní jeden majstrovský opasok podľa organizácie WB0. V titulovom súboji v roku 2019 v nej knokautom zdolal Rusa Sergeja Kovaľova.