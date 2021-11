Filippo Pozzato sa opäť nakazil koronavírusom, nebol zaočkovaný a cíti sa ako „idiot“

Má ťažký zápal pľúc

6.11.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajší elitný taliansky cyklista Filippo Pozzato sa po prekonaní ochorenia COVID-19 rozhodol nezaočkovať proti koronavírusu a teraz to na nemocničnom lôžku ľutuje.Aktuálne 40-ročný, ktorý v roku 2006 ovládol "monumentálnu" klasiku Miláno - San Remo a vo svojej zbierke má aj celkové prvenstvo na etapových pretekoch Tirreno-Adriatico či dve etapové víťazstvá na Tour de France, sa totiž opäť nakazil a tentokrát nemal iba ľahký priebeh a museli ho hospitalizovať v nemocnici vo Vincenza na oddelenie respiračných chorôb."Začal som sa cítiť zle s miernou horúčkou. Najprv som mal 37 a pol stupňa, potom už 38. Spravil som si test a ten u mňa potvrdil COVID. A potom som mal takmer desať dní horúčky 39 a pol stupňa," opísal Pozzato priebeh ochorenia a pokračoval: "Pred troma dňami horúčka zmizla, no saturácia krvi kyslíkom začala prudko klesať. Najprv na 87, potom na 86. Mal som doma fľaše s kyslíkom, no kleslo to až na 83, nevládal som sa ani postaviť z postele a preto ma museli transportovať do nemocnice."Filippo Pozzato je pod dohľadom lekárov, dostáva doplnkový prísun kyslíka. Síce nepotrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie, situácia sa však môže ešte zhoršiť. "Mám ťažký zápal pľúc. Som napojený na kyslík, aby sa mi otvorili priedušky. Ak sa to zhorší, dostanem masku," informoval niekdajší proficyklista.V rozhovore pre web tuttobiciweb.it sa tiež rozhodol prehovoriť "do duše" verejnosti. "Každý hovorí, že COVID je hovadina... Až keď ho dostanete a nemáte ľahký priebeh. až vtedy pochopíte, že to tak nie je. Dúfam, že toto veľmi zlé obdobie prekonám čo najskôr. Ľudia, nezahrávajte sa s ohňom, ja som sa už popálil," pokračoval Pozzato.Ten sa po dávnejšom prekonaní ochorenia COVID-19 dlho nechcel nechať zaočkovať. Prvú dávku vakcíny sa rozhodol prijať až 25. októbra, no už bolo neskoro, pretože už bol opäť nakazený. "Prečo som sa nenechal zaočkovať skôr? Pretože som sa vždy cítil silný. Pohyboval som sa medzi ľuďmi s koronavírusom a nikdy sa mi nič nestalo. Bol som idiot a dostal som za to poriadnu facku," doplnil.Pozzato ukončil kariéru pred troma rokmi po devätnástich sezónach strávených v profesionálnom pelotóne. Po skončení kariéry profišportovca vymenil bicykel za in-line korčule a v druhej najvyššej talianskej súťaži hral za nastúpiť severotalianske Bassano.