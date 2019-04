Alzheimerovou chorobou trpí päť percent Slovákov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. apríla (TASR) - Alzheimerova choroba patrí k ochoreniam, ktoré sa spájajú so starnutím populácie a zvyšovaním jej priemerného veku. Na Slovensku týmto ochorením trpí päť percent obyvateľov. V rozhovore pre TASR to uviedol neurológ Stanislav Šutovský z Univerzitnej nemocnice Bratislava.zdôraznil Šutovský s tým, že počet pacientov s Alzheimerovou chorobou sa do roku 2050 zdvojnásobí.V minulosti bolo toto ochorenie vo svete menej rozšírené, čo súvisí najmä v nižšou priemernou dĺžkou života ľudí. Málokto sa dožil 75 rokov, čo je vek, keď sa začína najvyšší výskyt tohto ochorenia v rámci populácie. Rovnako platí, že na výskyt Alzheimerovej choroby majú vplyv aj geografické rozdiely.vysvetlil Šutovský.Švédi, Fíni, Nóri majú v populácii výskyt ApoE4 na úrovni 20 - 25 percent, a tým aj úmerne vyšší podiel tejto choroby. V mediteránskej oblasti sa výskyt ApoE4 pohybuje na úrovni len 10 - 15 percent. U obyvateľov rovníkovej Afriky je toto číslo ešte nižšie ako 10 percent. Podľa Šutovského nateraz nie je presne identifikované, s čím súvisí toto rozdelenie.dodal Šutovský.