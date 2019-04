V Banskej Bystrici uvedú film o histórii baníctva a metalurgii medi

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - Nahliadnutie do histórie baníctva a metalurgie medi od neskorého stredoveku až po raný novovek ponúkne film Cesta medi - Po stopách medi z vraku lode Bom Jesus. Jeho premiéru uvedú v sobotu o 17.00 h. v Kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici. Hovorkyňa primátora Dominika Mojžišová informovala, že následne si bude môcť verejnosť vypočuť krátku prezentáciu o cieľoch projektu Európska Fuggerovská cesta a zúčastniť sa na krste DVD premietaného filmu, ktoré uvedú do života jeho tvorcovia.priblížila Mojžišová.Ako ďalej vysvetlila, mesto sa v nedávnej minulosti zapojilo do projektu Európska Fuggerovská cesta (EFC), ktorý je koncipovaný ako turistická, kultúrna a poznávacia cesta históriou baníctva v období začínajúceho novoveku. Jeho cieľom je sledovať stopy účasti Fuggerovskej rodiny na ťažbe zlata, striebra, medi, olova a zinku, ale aj na rozvoji alchýmie v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Česku a na Slovensku.dodala. Samospráva chce históriu mesta priblížiť aj obyvateľom a to sériou podujatí, ktoré sa začali januárovými Potulkami mestom s témou Fuggerovci.