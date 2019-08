Alžírsky exminister spravodlivosti je vo väzbe pre zneužívanie moci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Alžír 23. augusta (TASR) - Bývalého alžírskeho ministra spravodlivosti Tajiba Lúha umiestnili vo štvrtok do preventívnej väzby pre obvinenia zo zneužívania moci. Informovali o tom štátne médiá a následne tlačová agentúra AFP.Lúh je posledným zo série popredných alžírskych politikov a podnikateľov, ktorých od apríla vypočúvali alebo zadržali za údajné úplatkárstvo. Práve v apríli odstúpil dlhoročný, chorý prezident Abdal Azíz Buteflika (82), pretože sa proti jeho vláde konali masové protesty. Pri moci bol od roku 1999 a chcel znova, už piatykrát kandidovať za prezidenta.Štátna televízna stanica A3 uviedla, že vyšetrujúci sudca nariadil, aby Lúha zadržiavali v preventívnej väzbe. Ďalšie podrobnosti televízia nezverejnila.Štátna tlačová agentúra APS napísala, že exministra spravodlivosti vyšetrujú pre niekoľko údajných trestných činov, vrátane "zneužívania moci a bránenia spravodlivosti".Alžírska prokuratúra už v júli oznámila, že začala Lúha vyšetrovať "v súvislosti s korupciou".Lúh (68) bol Buteflikovi blízky a v rokoch 2002-2013 zastával post ministra práce, následne sa stal ministrom spravodlivosti. Tento úrad si udržal až do marcovej demisie kabinetu, keď už silneli protivládne protesty.Po odstúpení Butefliku sa niekoľko politikov, vládnych predstaviteľov a podnikateľov napojených na prezidenta dostalo pod drobnohľad úradov vyšetrujúcich korupciu v severoafrickej krajine.V posledných mesiacoch sa do vyšetrovacej väzby dostali napríklad dvaja niekdajší premiéri, deväť ministrov, bývalý policajný prezident a okolo desať vplyvných podnikateľov.Protestujúci Alžírčania sa však obávajú, že zatýkanie je skôr výsledkom vnútorného vyrovnávania si účtov po odchode Butefliku, než pokus o spravodlivé očistenie alžírskej politiky.