Islandská premiérka si nenájde čas na stretnutie s M. Penceom

Katrín Jakobsdóttir, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Reykjavik 23. augusta (TASR) - Islandská premiérka Katrín Jakobsdóttir sa nestretne s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom, ktorý má pricestovať do tejto ostrovnej krajiny začiatkom septembra. Ako uviedla pre islandský verejnoprávny rozhlas (RÚV), v čase Penceovej návštevy bude v zahraničí, informovala vo štvrtok tlačová agentúra DPA.Jakobsdóttir podľa vlastných slov už dávnejšie sľúbila, že v daný deň vystúpi s prejavom na odborovom podujatí vo Švédsku, zatiaľ čo termín Penceovej návštevy bol dlho otvorený. Tému pracovných podmienok považuje za dôležitú a odmieta, že by jej neprítomnosť počas Penceovho pobytu na Islande mala byť chápaná ako vyjadrenie kritického postoja k Spojeným štátom.Kolízia termínov však vyšla najavo krátko po tom, ako vyvolali polemiku informácie o úvahách amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by Spojené štáty odkúpili od Dánska arktický ostrov Grónsko. Predstavitelia Dánska i samotného Grónska takúto možnosť rozhodne odmietli, na čo Trump náhle zrušil návštevu Dánska, naplánovanú takisto na september.Pence má navštíviť Island, ktorý je členskou krajinou NATO, 3. septembra. Rokovať má podľa DPA aj o otázkach bezpečnosti v arktickom regióne vrátane schopnosti čeliť "ruským agresiám". Nasledujúci deň má Pence na programe začiatok dvojdňovej návštevy Británie.