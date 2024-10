Amadria Park Šibenik: Unikátna voľba pre veľké podujatia, kongresy a stretnutia na svetovej úrovni

Kongresové centrum Šibenik: Etalón pre veľké podujatia

Jedinečné miesta - Dalmátska etno dedina a Stredomorské mesto s námestím

Dlhodobé partnerstvá a trvalé zážitky

Ste pripravení naplánovať svoju ďalšiu udalosť?

22.10.2024 (SITA.sk) - Prečo organizovať svoje ďalšie firemné podujatie na mieste s komplikovaným prístupom, keď sa len kúsok od nás nachádza nádherné jadranské pobrežie Šibeniku, ktoré ponúka krásu aj pohodlie? Vďaka vynikajúcemu diaľničnému a leteckému spojeniu sa Amadria Park Šibenik stal hlavnou európskou destináciou pre MICE (stretnutia, incentívy, konferencie a podujatia). Európske spoločnosti si čoraz viac uvedomujú príťažlivosť špičkových priestorov Amadria Parku, v ktorých sa snúbi najmodernejšie vybavenie s prímorským šarmom Chorvátska. Či už plánujete veľký kongres alebo komorné stretnutie, Amadria Park poskytuje bezproblémový a nezabudnuteľný zážitok.Kongresové centrum Šibenik, ktoré bolo spustené v roku 2017, je jedným z najväčších a najmodernejších priestorov v jadranskom regióne. S kapacitou až 1 500 delegátov v jednej sále sa môže pochváliť najväčším priestorom na organizovanie podujatí v jednej miestnosti v regióne. Toto trojúrovňové kongresové centrum sa vyznačuje oceňovaným architektonickým dizajnom, prirodzeným svetlom a flexibilným pôdorysom, ktorý je ideálny na organizovanie plenárnych zasadnutí, konferencií, výstav, seminárov, banketov a slávnostných večerí.Kongresové centrum Šibenik je tiež miestom s certifikátom Healthcare Assessed Venue, takže je ideálnou voľbou pre zdravotnícky a farmaceutický priemysel. S podporou profesionálneho personálu podujatí, špičkového cateringu a pohodlného ubytovania na mieste poskytuje všetky prvky potrebné na úspešné obchodné podujatie. Amadria Park v Šibeniku ponúka množstvo vysokokvalitných hotelov a konferenčných miestností určených na bezproblémové plánovanie podujatí. Elegantný Amadria Park Ivan ponúka dve plne vybavené zasadacie miestnosti bez stĺpov s prirodzeným svetlom, ktoré sú schopné zorganizovať komorné obchodné stretnutia a semináre. S 372 izbami a priamym prístupom do Kongresového centra Šibenik poskytuje pohodlie a komfort pre podujatia veľkého rozsahu. Štýlový Amadria Park Jure sa môže pochváliť aj modernou konferenčnou miestnosťou s kapacitou až 300 účastníkov, ktorá sa vyznačuje moderným dizajnom a pokročilým technickým vybavením. Okrem toho hotel Niko ponúka dve konferenčné sály s celkovou kapacitou 260 účastníkov, ktoré sú ideálne na obchodné prezentácie a workshopy. Každý z hotelov ponúka celý rad možností stravovania, barov a kúpeľných zariadení, čím zabezpečuje uspokojenie obchodných aj voľnočasových potrieb počas podujatí.Okrem najmodernejších kongresových zariadení ponúka Amadria Park Šibenik jedinečné miesta na organizovanie podujatí, ktoré hostí vtiahnu do miestnej kultúry a prostredia. Dalmátska etno dedina, ktorá je verným obrazom tradičnej chorvátskej dediny, poskytuje jedinečné prostredie na obchodné večere, spoločenské stretnutia a networkingové podujatia. Toto miesto ponúka autentické kamenné budovy z chorvátskym ostrovov, nádvoria pod holým nebom, 150-ročný vodný mlyn a okolie vinohradov, čím vytvára pre vašich hostí skutočne autentický a zaujímavý zážitok.Ak je želaním modernejšie, ale rovnako pôvabné miesto konania konferencie, dá sa využiť stredomorské mestečko, ktoré ponúka kombináciu vnútorných a vonkajších priestorov s vidieckym stredomorským charakterom.Miesto v stredomorskom meste, ktoré sa nachádza v blízkosti pláže, dokáže usadiť až 3 000 účastníkov. Je ideálne na vytváranie netradičných podujatí, ktoré spájajú krásu prírody s moderným konferenčným vybavením.Individuálny prístup Amadria Park k plánovaniu podujatí zaručuje, že každý detail je prispôsobený špecifickým potrebám klienta. To pomohlo vybudovať dlhodobé partnerstvá so spoločnosťami z celej Európy. Vďaka miestam, ako sú Dalmatian Ethno Village a Mediterranean City , ponúka Amadria Park viac než len priestory na stretnutia - poskytuje pohlcujúci zážitok, ktorý spája obchod a voľný čas v harmonickom prostredí.Hľadáte dokonalé miesto pre svoje ďalšie firemné podujatie? Objavte možnosti v Amadria Park Šibenik , kde sa prvotriedne zariadenia, nádherné prímorské pobrežie a jedinečné miesta na organizovanie podujatí spájajú, aby vytvorili nezabudnuteľné a produktívne obchodné stretnutia. Či už ide o rozsiahlu konferenciu alebo kreatívne stretnutie v osobitom prostredí, Amadria Park zaručuje nezabudnuteľný zážitok pre všetkých účastníkov.