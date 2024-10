Europoslanci schválili pôžičku Ukrajine krytú ruskými aktívami do 35 miliárd eur

22.10.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu dali v utorok zelenú mimoriadnej pôžičke do sumy 35 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorá bude splatená budúcimi príjmami zo zmrazených ruských aktív.Táto pôžička je súčasťou balíka G7 dohodnutého v júni minulého roka s cieľom poskytnúť Ukrajine finančnú podporu až do výšky 50 miliárd amerických dolárov. Konečná suma, ktorou EÚ prispeje, by mohla byť nižšia v závislosti od veľkosti pôžičiek poskytnutých ostatnými partnermi v rámci G7.Nové prostriedky sa budú vyplácať do konca roku 2025. Pôžička je podmienená pokračujúcim záväzkom Ukrajiny presadzovať účinné demokratické mechanizmy, rešpektovať ľudské práva a ďalšie politické podmienky, ktoré sa stanovia v memorande o porozumení.