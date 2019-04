Amazon a Casino rozširujú svoje partnerstvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. apríla (TASR) - Americký internetový obchod Amazon a francúzska sieť supermarketov Casino rozširujú svoje partnerstvo. Amazon inštaluje svoje výdajné boxy na vyzdvihnutie objednávok v obchodoch spoločnosti Casino a na oplátku zahrnie viac produktov francúzskej firmy do svojej ponuky.Najnovší krok nasleduje po prvej spolupráci Amazonu a parížskej siete supermarketov Monoprix, ktorú vlastní Casino, čo vyvolalo špekulácie o možnej väčšej dohode. Hovorkyňa Amazonu uviedla, že internetový gigant nekomentuje špekulácie trhu.Amazon vlani kúpil v USA sieť tzv. kamenných obchodov Whole Foods, a to vyvolalo špekulácie, že by sa mohol pokúsiť kúpiť si aj európskeho predajcu potravín. Rozšírené partnerstvo prichádza v čase, keď Casino predáva aktíva a znižuje dlh, aby sa pokúsilo zmierniť obavy investorov o svoje financie a financie materskej spoločnosti Rallye.Podľa dohody budú výdajné boxy Amazonu do konca tohto roka inštalované v 1000 obchodov materskej spoločnosti Casino, ktorá vlastní deväť značiek supermarketov vrátane Monoprix, Monop, Geant, Hyper Casino, Casino Supermarche, Leaderprice, Viva a Spar. Klienti Amazonu si z nich budú vyberať objednaný tovar.A zároveň na internetových stránkach Amazonu budú k dispozícii ďalšie produkty značky Casino. Okrem toho Amazon a Monoprix rozšíria svoje partnerstvo v rámci doručovania potravín aj do ďalších miest mimo Paríža v nasledujúcich 12 mesiacoch.