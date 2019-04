Grécko požiadalo ESM o súhlas s predčasným splatením časti dlhu MMF

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 23. apríla (TASR) - Grécko predložilo záchrannému fondu eurozóny oficiálnu žiadosť o súhlas s predčasným splatením pôžičiek Medzinárodnému menovému fondu (MMF).Vláda v Aténach v pondelok požiadala Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) o povolenie splatiť časť z drahých úverov od MMF, a to vo výške približne 3,7 miliardy eur.Zadlžené Grécko vlani v auguste vystúpilo z tretieho záchranného programu. Podľa podmienok záchranných úverov by Atény mali zároveň uhradiť splátku v rovnakej výške aj ESM, ale tzv. euroval sa pravdepodobne tohto práva vzdá.Grécko, najzadlženejší štát eurozóny s dlhom na úrovni 180 % ročného výkonu ekonomiky, musí do roku 2024 splatiť pôžičky MMF v celkovej výške približne 9,3 miliardy eur.Úvery MMF, ktoré Atény chcú splatiť predčasne, vypršia neskôr v priebehu tohto roka a v roku 2020.