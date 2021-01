Amazon bude doručovať objednaný tovar ešte rýchlejšie, spoločnosť si kúpila jedenásť lietadiel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2021 - Spoločnosť Amazon v utorok uviedla, že od leteckých spoločností Delta a WestJet kúpila 11 prúdových lietadiel, z ktorých sú všetky typu Boeing 767-300, aby posilnila svoju rozrastajúcu sa doručovaciu sieť a mohla tak rýchlejšie vybavovať objednávky kupujúcich.Firma so sídlom v americkom Seattli poznamenala, že k nákupu lietadiel na doručovanie zásielok pristúpila vôbec prvýkrát. V ostatných rokoch si spoločnosť Amazon lietadlá prenajímala."Kombinácia prenajatých a vlastných lietadiel v našej rozrastajúcej sa flotile nám umožňuje lepšie riadiť naše operácie," vyhlásila Sarah Rhoadsová, viceprezidentka spoločnosti Amazon Global Air.Štyri lietadlá kúpené od aerolinky WestJet sa pripoja k flotile Amazonu ešte v tomto roku, ďalších sedem strojov od spoločnosti Delta bude pripravených do budúceho roka. Nákupom lietadiel sa flotila Amazonu do roku 2022 zväčší na 85 lietadiel.