RTVS na Troch kráľov odvysiela premiéru rozprávky Hodinárov učeň

RTVS odvysiela v stredu (6. 1.) na sviatok Troch kráľov premiéru rozprávky Hodinárov učeň. Pôvodná česko-slovenská rozprávka podľa scenára Jitky Rudolfovej je rozprávaním o láske, chamtivosti a malichernosti, ale tiež o ľudskej odvahe a šikovnosti.



Rozprávka prináša príbeh o nástrahách osudu a času, ktoré dostal pri narodení do vienka od duchov osudu hlavný hrdina rozprávky Urban. "Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja dobrí duchovia osudu Rodomil a Rodoslav a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým Rodomil s Rodoslavom želajú Urbanovi bohatstvo a lásku, Zlotica praje chudobu a nekonečné strasti," načrtol dej Púchovský.



„Nakrútiť filmovú rozprávku je vždy výzva. Česko-slovenská kinematografia má totiž na svojom konte rozprávkové skvosty a každá nová rozprávka sa tak logicky dostáva do konfrontácie s ich kvalitou. V prípade projektu Jitky Rudolfovej nás však táto výzva veľmi lákala,“ skonštatovala slovenská producentka filmu a prezidentka Asociácie nezávislých producentov Zuzana Mistríková. Originálna rozprávka s poetikou a vizualitou, ktorú do nej autorka vložila, sľubovala podľa nej náročnú cestu, ale s možnosťou výnimočného výsledku.



Rozprávka Hodinárov učeň bola ocenená aj soškou Českého leva 2019 v kategórii Najlepšia hudba a odniesla si aj dve ocenenia Slnko v sieti za kostýmy a masky. RTVS ju v premiére uvedie v stredu 6. januára o 20.30 h na Jednotke.