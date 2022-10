Amazon chce rozšíriť svoj vozový park v Európe o tisícky ďalších elektrických dodávok a nákladiakov

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Amazon v pondelok oznámil, že investuje miliardu eur, aby svoju doručovaciu sieť v Európe rozšíril o tisíce ďalších elektrických dodávok, nákladných áut na diaľkovú dopravu a nákladných bicyklov.Ako uviedol maloobchodný gigant so sídlom v americkom Seattli, táto investícia by do roku 2025 mala zvýšiť počet elektrických dodávok, ktoré má spoločnosť v Európe, zo zhruba troch tisícok na 10-tisíc. V Spojenom kráľovstve chce Amazon nakúpiť ďalších viac ako 1500 elektrických nákladných vozidiel.Spoločnosť chce byť do roku 2040 uhlíkovo neutrálna. Napriek tomuto prísľubu však uviedla, že jej emisie uhlíka vzrástli v minulom roku o 18 %, čo odôvodnila prudkým nárastom online nakupovania počas pandémie koronavírusu.