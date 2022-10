Namraz na osemnásť stupňov pod nulou a získaj 1800 EUR. Jägermeister rozdáva rozprávkové výhry

11.10.2022 (Webnoviny.sk) -Registrovať sa jednoducho môžete na webe www.chcemdomraznicky.sk a vylosovaných účastníkov navštívi Jägermeister team priamo u vás doma. Potom zmerajú teplotu namrazenej fľaše Jägermeister. Za nameraných osemnásť stupňov pod nulou získate all-in, 1800 EUR! Osemnásť stupňov pod nulou je totiž ideálna teplota pre podávanie tohoto bylinného nápoja. Vyhrať môže každý. Promo tím totiž navštívi všetky regióny na Slovensku a celkom chce rozdať až 80 000 Eur.Ľadová namrazenosť je neoddeliteľnou súčasťou značky už veľa rokov a cieľom je ukázať, ako správne a najlepšie Jägermeister podávať. "Pripravili sme akciu, ktorá u nás nemá obdoby. Je to pre Jägermeister najväčšia spotrebiteľská súťaž akú sme na Slovensku a v Čechách doteraz robili. Chceme verejnosť motivovať k tomu, aby si náš nápoj vychutnávali presne tak ako sa má – ľadovo namrazený. Po minulých akciách tohoto typu, pre spotrebiteľov maximálne zjednodušujeme mechaniku a stačí, že nám dá na webe vedieť, kde mrazí a ostatné je už na nás. Nepotrebujete žiadny bloček, žiadny registračný kód, stačí mať akúkoľvek fľašku Jägermeister v mrazničke a my prídeme s tímom a výhrou až k dverám." povedal ku kampani Michael Bouda, marketingový riaditeľ Mast-Jägermeister.Nezabudnite sa zaregistrovať a vložiť aspoň jednu fľašku Jägermeistera do mrazničky. Ako sa vraví, keď motyka vystrelí, skvelá výhra bude práve vaša.Informačný servis