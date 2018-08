Amazon dokončil svoju prvú ročnú revíziu miezd na Slovensku a pokračuje v nábore

Spoločnosť Amazon zvyšuje vo svojom centre reverznej logistiky na Slovensku od 1. augusta hodinovú mzdu o 10,8 až 19,6 percent.



Amazon ponúka vysoko konkurencieschopné odmeňovanie - pracovníci na vstupnej úrovni si zarobia od 5,50 EUR do 5,70 EUR za hodinu a vedúci tímov od 7 EUR do 7,20 EUR za hodinu brutto. K tomu je možné získať mesačný bonus až do výšky 20 percent, ročný bonus vo výške až do 8,5 percenta a balíček nepeňažných benefitov ako sú životné poistenie, príspevok na doplnkové dôchodkové pripoistenie, autobusová doprava za mesačný poplatok iba 24 EUR, stravovanie za jedno euro, zľava na nákupy v online obchode Amazon.de, rodičovský príspevok, program postupného návratu do zamestnania po rodičovskej dovolenke a mnoho ďalších.



Nábor do logistického centra v Seredi na kvalifikované i vstupné pozície naďalej pokračuje.



Pojazdná náborová kancelária spoločnosti Amazon bude k dispozícii v nasledujúcich mestách:

Spoločnosť Amazon oznámila, že na základe každoročného procesu revízie miezd navýši hodinovú mzdu pracovníkom vo svojom logistickom centre v Seredi a bude tak naďalej poskytovať vysoko konkurencieschopné odmeňovanie. Pracovníkom na vstupnej úrovni sa mzdy zvýšia na 5,50 EUR/hod. a na 5,70 EUR/hod. brutto, v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Vedúcim tímov sa mzdy v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru zvýšia na 7 EUR/hod. až 7,20 EUR/hod. brutto."Naším jednoznačným cieľom je poskytovať zamestnancom konkurencieschopné odmeňovanie a atraktívne benefity. Preto každoročne v priebehu druhého štvrťroka vykonávame revíziu údajov o lokálnom odmeňovaní na porovnateľných pracovných pozíciách. Výsledky následne oznamujeme v treťom štvrťroku, spolu so zodpovedajúcimi úpravami odmeňovania. Na Slovensku sme našli množstvo talentovaných ľudí a v nábore naďalej pokračujeme," uviedol Matt Greene, generálny manažér Amazonu v Seredi.Spoločnosť pri analýza vychádzala z údajov takmer 100 zamestnávateľov na Slovensku a porovnávala mzdy a dostupné benefity na podobných pozíciách v danom regióne."Okrem základnej mzdy dostávajú pracovníci spoločnosti mesačný bonus vo výške až do 20 percent v závislosti od ich dochádzky a produktivity centra a ročnú odmenu vo výške až do 8,5 percenta hrubej mzdy," uviedla Marcela Goc-Matis, personálna manažérka centra reverznej logistiky Amazonu. Popri konkurencieschopných mzdách Amazon ponúka aj vysoko atraktívne zamestnanecké benefity, vrátane zdravotnej starostlivosti, príspevku na doplnkové dôchodkové pripoistenie, životné poistenie, dotovanú autobusovú dopravu na 14 trasách, dotované stravovanie za 1 EUR a mnoho ďalších výhod.Nová mzdová štruktúra nadobúda účinnosť od 1. augusta t.r. a zvýšené hodinové sadzby sa vzťahujú aj na všetkých sezónnych pracovníkov spoločnosti.Spoločnosť Amazon doteraz vo svojej pobočke v Bratislave a v centre reverznej logistiky v Seredi vytvorila viac ako 1 850 stálych pracovných miest. Naďalej prebieha nábor na kvalifikované i vstupné pozície. Záujemcovia o prácu v Amazone sa môžu prihlásiť priamo na stránke www.pracavamazone.sk alebo najnovšie aj navštíviť mobilnú náborovú kanceláriu – jej špeciálny autobus od augusta postupne navštívi 27 slovenských miest a obcí.Streda 8.8.2018 - Dunajská StredaŠtvrtok 9.8.2018 - NededPiatok 10.8.2018 - KolárovoSobota 11.8.2018 - ŠaľaPondelok 13.08.2018 - Nové ZámkyUtorok 14.08.2018 - Nové ZámkyStreda 15.8.2018 - HurbanovoŠtvrtok 16.8.2018 - ŠuranyPiatok 17.8.2018 - TvrdošovceSobota 18.8.2018 - SelicePondelok 20.8.2018 - NitraUtorok 21.8.2018 - Veľké ZálužieStreda 22.8.2018 - PataŠtvrtok 23.08.2018 - HlohovecPiatok 24.08.2018 - HlohovecSobota 25.8.2018 - LeopoldovSobota 25.8.2018 – MadunicePondelok 27.8.2018 - PiešťanyUtorok 28.8.2018 - TrnavaStreda 29.8.2018 - TrnavaŠtvrtok 30.8.2018 - TrstínŠtvrtok 30.8.2018 - VoderadyPiatok 31.8.2018 - KrižovanyPiatok 31.8.2018 - MočenokSobota 1.9.2018 - SereďPondelok 3.9.2018 - SládkovičovoUtorok 4.9.2018 - Veľké UľanyUtorok 4.9.2018 - JelkaStreda 5.9.2018 - GalantaŠtvrtok 6.9.2018 - Tomášikovo