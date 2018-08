Navýšenie počtov študentov medicíny v 1.ročníku je efektívne, tvrdí MZ

Na archívnej snímke vľavo premiér SR Peter Pellegrini a vpravo ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. augusta (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) odmieta štvrtkové tvrdenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a Slovenskej asociácie študentov medicíny, že v prípade navýšenia počtov študentov medicíny v prvom ročníku lekárskych fakúlt, ide o krátkodobé a nekoncepčné riešenie. Podľa rezortu zdravotníctva je to riešenie, ktoré je efektívne z dlhodobého hľadiska. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.uviedol rezort zdravotníctva.ŠRVŠ a Slovenská asociácia študentov medicíny považujú návrh premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby lekárske fakulty prijímali viac študentov, za nekoncepčný. Ako dôvod uvádzajú, že aj keď štát školám pridá financie na nových študentov, problém bude s praktickou výučbou v nemocniciach. Nepozdávajú sa im ani návrhy opozície a riešenie nedostatku lekárov vidia najmä v zlepšení ich platových a pracovných podmienok. S vlastnými návrhmi plánujú študenti prísť do konca leta.MZ potvrdilo, že rokuje s ministerstvami školstva a financií o problematike navýšenia počtov študentov medicíny v prvých ročníkoch. Zároveň sa rezort zdravotníctva snaží, aby študenti vo zvýšenom počte mohli od septembra na lekárske fakulty nastúpiť.uviedla Eliášová.Pellegrini v polovici júna vyzval lekárske fakulty, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva. Štát to bude stáť približne dva milióny eur.