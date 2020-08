Amazon môže vyslať do vesmíru stovky svojich internetových satelitov, projekt má zelenú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Amazon je o krok bližšie k vyslaniu stoviek internetových satelitov na obežnú dráhu Zeme. Projekt Kuiper, ktorého cieľom je dostať na orbitu viac ako 3 200 družíc pre poskytovanie internetu, schválila americká Federálna komisia pre telekomunikácie (FCC).Amazon nešpecifikoval, kedy očakáva, že bude projekt prevádzkyschopný, FCC však uviedla, že musí mať do roku 2026 na obežnej dráhe polovicu svojich satelitov.Amazon tvrdí, že družice projektu Kuiper by mohli poskytovať internet do oblastí sveta, kde nie je dostupný. Poskytovanie internetu ľuďom a firmám by tiež mohla byť pre spoločnosť nová oblasť podnikania.Na iniciatívu plánuje Amazon vyhradiť 10 miliárd dolárov (v prepočte 8,4 miliardy eur). Vyvíjať a testovať satelity bude vo výskumnom zariadení v Redmonde v štáte Washington.Na obežnú dráhu vyslalo svoje internetové družice niekoľko firiem, okrem iných SpaceX Elona Muska , ktorá buduje sieť Starlink.