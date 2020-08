Turecko pritvrdilo voči sociálnym médiám, zákon vyžaduje uchovávanie dát užívateľov v krajine

Turecký

Turecku

Musia reagovať do 48 hodín

Turecku

Boj proti kyberzločinu

Zákon chcel Erdogan

turecký

Turecko

Turecku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2020 (Webnoviny.sk) -parlament tento týždeň schválil zákon, ktorý dáva úradom väčšiu moc nad reguláciou sociálnych médií. Nová legislatíva podľa oponentov však povedie k väčšej cenzúre a obmedzeniu slobody prejavu.Zákon vyžaduje od veľkých spoločností, ako sú napríklad Facebook Twitter , aby si vzriadili formálne zastúpenie, aby riešilo sťažnosti na obsah na ich platformách.Ak si firma odmietne určiť zástupcu, zákon stanovuje vysoké pokuty, zákazy reklamy a po súdnom príkaze aj obmedzenie prenosu dát až o 90 %, čo by viedlo k výraznému spomaleniu platforiem.Zástupcovia firiem budú mať za úlohu do 48 hodín reagovať na jednotlivé žiadosti o stiahnutie obsahu porušujúceho osobné práva a súkromie.Ak obsah do 24 hodín neodstránia alebo nezablokujú, spoločnosť bude zodpovedná za škody. Zákon tiež vyžaduje, aby poskytovatelia sociálnych médií uchovávali dáta používateľov vVláda argumentuje, že nový zákon je potrebný na boj proti kybernetickému zločinu a na ochranu používateľov.Poslankyňa z vládnej strany Rümeysa Kadak v parlamente vyhlásila, že ho použijú na odstránenie príspevkov obsahujúcich kybernetickú šikanu a urážky voči ženám.Opoziční poslanci, naopak, tvrdia, že legislatívna len v krajine, ktorej médiá sú už pod prísnou vládnou kontrolou, ďalej obmedzí slobodu prejavu.Prijatie zákona vyžadovalprezident Recep Tayyip Erdogan , ktorý sa zaviazal, že dostane pod kontrolu aj platformy sociálnych médií a zlikviduje nemorálnosť.vedie vo svetovom rebríčku žiadostí o zmazanie príspevkov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, pričom len v prvej polovici roku 2019 ich bolo viac ako 6 000.V krajine je podľa Asociácie za slobodu prejavu zablokovaných viac ako 408-tisíc webstránok. Takmer tri roky bola vzablokovaná napríklad aj online encyklopédia Wikipedia.Spoločnosti sociálnych médií zatiaľ prijatie nového zákona nekomentovali.